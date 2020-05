12/26 ©LaPresse

Un ritorno in nerazzurro quindi per Pandev, rinforzo a costo zero poiché svincolatosi dalla Lazio pochi giorni prima. Segnerà subito 3 gol consecutivi in Serie A contro Bari, Milan e Cagliari contribuendo allo scudetto. E in Champions? Sei le presenze senza reti, ma giocherà da titolare anche la finale di Champions come esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Mourinho: 79 minuti in campo prima della festa