L'indizio social c'è già, Jérémy Menez alla Reggina non è più semplice suggestione ma solo questione di tempo. Perché il francese classe '87, in scadenza con il Paris FC, ha ormai trovato l'accordo con il club amaranto fresco di promozione in Serie B. Il selfie in volo, con tanto di "Sud j'arrive", pubblicato nelle ultime Instagram stories da Menez ha subito infiammato i tifosi. Ma l'aereo in questione non sarebbe tuttavia diretto in Calabria: il giocatore arriverà, ma non prima di giovedì quando anche il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi sarà rientrato in città dopo aver trascorso a Modena le settimane di lockdown. Poi sarà il momento di limare gli ultimi dettagli, con le parti già allineate verso un contratto biennale con opzione: martedì 23 giugno potrebbe essere la data della presentazione ufficiale di Menez allo stadio Granillo, quattro anni dopo la sua ultima partita in Italia.