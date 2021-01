Napoli, Gattuso: "Non ho bisogno di rassicurazioni"

Dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia, Gennaro Gattuso ha parlato così ai microfoni Rai dopo le voci delle scorse ore che lo vedevano in discussione: “Siamo in semifinale di Coppa Italia e sembra che non abbiamo fatto niente. Se vinciamo la partita che dobbiamo recuperare con la Juve siamo al terzo posto. So che qui è difficile, lo sapevo dall'inizio. Ma non voglio rassicurazioni, sono un uomo cazzuto e non mi deprimo facilmente. A me nessuno ha regalato nulla. Possiamo fare di più va non vado dietro alle chiacchiere. Sono capace di allenare in Kuwait senza problemi. I nostri traguardi vengono sempre sminuiti”.