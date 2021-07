Romero al Tottenham, le ultimissime

C’è grande distanza tra Atalanta e Tottenham per Cristian Romero. In questi giorni di trattativa le parti non si sono avvicinate e la richiesta dell’Atalanta (40/45 fissi più 10 di bonus) viene giudicata troppa alta dagli Spurs. Resta quindi di circa 10 milioni la distanza tra i club. Ricordiamo che se il club inglese decidesse di provare l’affondo, l’Atalanta – prima di cedere l’argentino – dovrebbe riscattarlo dalla Juve.