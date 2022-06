Il Milan porta avanti diverse operazioni sul mercato e lavora al riscatto di Junior Messias con il Crotone. Nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento tra le parti per provare a chiudere per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. È fatta, invece, per il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma: il laterale italiano resterà in rossonero. Accordo raggiunto per 2,7 milioni di euro, anziché i 4,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Continua a piacere, invece, il talento Charles De Ketelaere. Il classe 2001, di proprietà del Club Brugge, è uno dei nomi caldi per la trequarti rossonera. I rossoneri hanno avviato contatti con l'entourage del calciatore, ma non con il club belga, che chiede sempre 25-30 milioni di euro per lasciarlo partire. Un altro nome sulla lista rossonera è quello di Giacomo Raspadori.