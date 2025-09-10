Nella sessione di calciomercato da poco conclusa sono state molto attive le squadre del campionato spagnolo, alcune delle quali hanno scelto di rinnovare profondamente la loro rosa. Ecco la top 11 degli acquisti in Liga secondo il portale Transfermarkt, con il valore totale che supera abbondantemente i 350 milioni di euro: per il Barcellona un solo colpo, dominano i club di Madrid
- trasferimento: dall'Espanyol al Barcellona
- costo: 25 milioni di euro
- trasferimento: dall'Almeria all'Atletico Madrid
- costo: 16 milioni di euro
- trasferimento: dal Bournemouth al Real Madrid
- costo: 62,5 milioni di euro
- trasferimento: dal Feyenoord all'Atletico Madrid
- costo: 26 milioni di euro
- trasferimento: dal Benfica al Real Madrid
- costo: 50 milioni di euro
- trasferimento: dal River Plate al Real Madrid
- costo: 45 milioni di euro
- trasferimento: dal Betis all'Atletico Madrid
- costo: 24 milioni di euro
- trasferimento: dal Napoli all'Atletico Madrid
- costo: 22 milioni di euro
- trasferimento: dal Manchester United al Betis
- costo: 22 milioni di euro
- trasferimento: dal Lione al Villarreal
- costo: 31 milioni di euro
- trasferimento: dal Villarreal all'Atletico Madrid
- costo: 42 milioni di euro
