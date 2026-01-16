 Manchester City, tutti gli acquisti di calciomercato da gennaio 2025 ad oggi | Sky Sport
Manchester City, tutti gli acquisti di calciomercato da gennaio 2025 ad oggi

Foto X @ManCity

Manchester City scatenato sul mercato: dopo l'ufficialità di Semenyo, è in arrivo Guehi dal Crystal Palace per 23 milioni di euro. Nell'ultimo anno, da gennaio 2025 ad oggi, il club di Guardiola ha speso oltre mezzo miliardo di euro. Ecco tutti gli acquisti degli ultimi 12 mesi

CALCIOMERCATO, TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI ALL'ESTERO

