Manchester City, tutti gli acquisti di calciomercato da gennaio 2025 ad oggi
Manchester City scatenato sul mercato: dopo l'ufficialità di Semenyo, è in arrivo Guehi dal Crystal Palace per 23 milioni di euro. Nell'ultimo anno, da gennaio 2025 ad oggi, il club di Guardiola ha speso oltre mezzo miliardo di euro. Ecco tutti gli acquisti degli ultimi 12 mesi
- Acquistato a gennaio 2025 dal Lens per 40,2 milioni di euro
- Con il Manchester City: 23 presenze e 1 gol
- Acquistato a gennaio 2025 dal Palmeiras per 35,5 milioni di euro
- Con il Manchester City: 4 presenze
- Mandato in prestito per una stagione al Girona ad agosto 2025
- Acquistato a gennaio 2025 dall'Eintracht Francoforte per 75,8 milioni di euro
- Con il Manchester City: 40 presenze e 9 gol
- Acquistato a febbraio 2025 dal Porto per 60 milioni di euro
- Con il Manchester City: 45 presenze e 3 gol
- Acquistato a gennaio 2025 dal Real Valladolid per 6 milioni di euro
- Con il Manchester City: 0 presenze e 0 gol
- Girato subito in prestito al Lens fino a giugno 2025, poi al Nizza per la stagione 2025/26
- Acquistato a giugno 2025 dal Milan per 54,6 milioni di euro
- Con il Manchester City 33 presenze e 6 gol
- Acquistato a giugno 2025 dal Wolverhampton per 42,5 milioni di euro
- Con il Manchester City 12 presenze e 0 gol
- Acquistato a giugno 2025 dal Chelsea per 2,4 milioni di euro
- Con il Manchester City 0 presenze e 0 gol subiti
- Acquistato a giugno 2025 dal Lione per circa 40,1 milioni di euro
- Con il Manchester City 28 presenze e 7 gol
- Acquistato a luglio 2025 dal Rosenborg per 14,8 milioni di euro
- Con il Manchester City 0 presenze e 0 gol
- Girato subito in prestito al Middlesbrough per la stagione 2025/26
- Acquistato a luglio 2025 dal Burnley per 36,6 milioni di euro
- Con il Manchester City 9 presenze e 8 gol subiti
- Acquistato a settembre 2025 dal Paris Saint-Germain per 30,7 milioni di euro
- Con il Manchester City 23 presenze e 19 gol subiti
- Acquistato a gennaio 2026 dal Bornemouth per 73,6 milioni di euro
- Con il Manchester City 2 presenze e 2 gol
- Come confermato da Sky Sports, il difensore del Crystal Palace Marc Guehi lascerà il club: le trattative con il Manchester City sono avanzate, si lavora a un'operazione da 23 milioni di euro
- Gennaio 2025: 217,3 milioni di euro
- Estate 2025: 221,6 milioni di euro
- Gennaio 2026: 96,6 milioni di euro
- TOTALE: 535,5 milioni di euro