 Calciomercato 2026, i 20 acquisti più costosi in Italia e all'estero | Sky Sport
Calciomercato invernale, i 20 acquisti più costosi in tutto il mondo

Calciomercato fotogallery
20 foto

Nei principali campionati europei è arrivata ufficialmente la fine della sessione invernale di mercato, anche se resta aperto in alcuni Paesi come la Turchia. Anche a gennaio non sono mancati colpi onerosi e nella top 20 ci sono anche alcuni acquisti della Serie A. Il 1° in classifica? È stato pagato 72 milioni!

ACQUISTI UFFICIALI  - COME CAMBIANO LE 20 FORMAZIONI DI A

