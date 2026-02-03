Calciomercato invernale, i 20 acquisti più costosi in tutto il mondo
Nei principali campionati europei è arrivata ufficialmente la fine della sessione invernale di mercato, anche se resta aperto in alcuni Paesi come la Turchia. Anche a gennaio non sono mancati colpi onerosi e nella top 20 ci sono anche alcuni acquisti della Serie A. Il 1° in classifica? È stato pagato 72 milioni!
- dal Besiktas all'Aston Villa per 21 milioni
- dall'Atletico Madrid all'Atalanta per 23 milioni (22 + 1 di bonus)
- dal Neom all'Al-Hilal per 23 milioni
- dal Gil Vicente al West Ham per 23 milioni
- dal Crystal Palace al Manchester City per 23 milioni
- dal Marsiglia alla Roma per 25 milioni (22 + 3 di bonus)
- dall'Al-Ittihad all'Al-Hilal per 25 milioni
- dall'Aston Villa alla Roma per 27 milioni*
- dallo Zenit al Cruzeiro per 27 milioni
- dal Vasco da Gama al Bournemouth per 28.5 milioni
- dalla Lazio al West Ham per 29 milioni
- dalla Lazio al Fenerbahce per 30 milioni (28 + 2 di bonus)
- dal Rennes all'Al-Hilal per 30 milioni
- dal Manchester City al Fulham per 31.2 milioni
- dall'Atalanta all'Atletico Madrid per 40 milioni (35 + 5 di bonus)
- dal Tottenham al Crystal Palace per 40 milioni
- dall'Atletico Madrid al Tottenham per 40 milioni
- dal West Ham al Flamengo per 42 milioni
- dal Wolverhampton al Crystal Palace per 49.7 milioni
- dal Bournemouth al Manchester City per 72 milioni