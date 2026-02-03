Nei principali campionati europei è arrivata ufficialmente la fine della sessione invernale di mercato, anche se resta aperto in alcuni Paesi come la Turchia. Anche a gennaio non sono mancati colpi onerosi e nella top 20 ci sono anche alcuni acquisti della Serie A. Il 1° in classifica? È stato pagato 72 milioni!

ACQUISTI UFFICIALI - COME CAMBIANO LE 20 FORMAZIONI DI A