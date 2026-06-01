Calciomercato-L'Originale torna stasera da Olbia

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Il programma, firmato e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli potrà contare, come di consueto, su tutta la squadra mercato di Sky Sport, capitanata da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, pronta a fornire aggiornamenti continui e curiosità dal web e dai social dalla postazione di Fayna

ALLENATORI SERIE A: LA SITUAZIONE SQUADRA PER SQUADRA