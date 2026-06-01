Calciomercato-L'Originale torna stasera da Olbia

 Calciomercato l'Originale, il backstage della nuova canzone. FOTO | Sky Sport
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Torna Calciomercato-L’Originale, la versione on tour parte da Olbia

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Dal 1° giugno su Sky e NOW torna Calciomercato-L’Originale. Al via stasera da Olbia per concludersi a Capri il 28 agosto. Il programma con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, conferma anche per questa edizione un ruolo centrale alla musica. ‘Avrei bisogno di sorridere’ è la canzone firmata da Bonan per l’edizione estiva. Torna anche Buongiorno Calciomercato, podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio disponibile dal mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

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