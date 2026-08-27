Oosterwolde non sarà un nuovo giocatore della Roma. Il calciatore sta facendo ritorno in Turchia. La Roma ha scelto di non procedere ulteriormente con Oosterwolde per un discorso legato ai tempi di recupero per il problema muscolare del giocatore, giudicati troppo lunghi dal club giallorosso
Jayden Oosterwolde torna in Turchia. La Roma ha rinunciato al suo acquisto, non finalizzando il tesseramento nonostante l'olandese fosse già arrivato in città. Il motivo? I tempi di recupero necessari per permettere al difensore di rientrare a disposizione dal problema muscolare, giudicati troppo lunghi per procedere con la chiusura dell'operazione.
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In difesa si valuta Kehrer
Oltre a Morato, con cui sono stati avviati i contatti con il Nottingham Forest sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, i giallorossi stanno valutando anche il profilo di Kehrer per rinforzare la difesa. Il tedesco è in uscita dal Monaco, e la Roma ragiona su un'operazione in prestito per il classe 1996.