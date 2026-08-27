Oosterwolde non sarà un nuovo giocatore della Roma. Il calciatore sta facendo ritorno in Turchia. La Roma ha scelto di non procedere ulteriormente con Oosterwolde per un discorso legato ai tempi di recupero per il problema muscolare del giocatore, giudicati troppo lunghi dal club giallorosso

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