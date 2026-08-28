Juventus, Licina in prestito secco alla Cremonese: operazione in chiusura

Adin Licina è sempre più vicino alla Cremonese. Il talento classe 2007 della Juventus, che ha svolto la preparazione estiva con la prima squadra di Luciano Spalletti, dovrebbe trasferirsi in Serie B con la formula del prestito secco. I bianconeri credono molto nel giocatore e non intendono perderne il controllo, nonostante l'interesse di alcuni club di Serie A per un acquisto a titolo definitivo

La Juventus è pronta a mandare Adin Licina a giocare con continuità. Infatti, la trattativa con la Cremonese per il trasferimento in prestito secco del classe 2007 è ormai in chiusura. Una scelta legata alla volontà del club bianconero di permettere al giovane di accumulare minuti ed esperienza senza cederlo definitivamente. Licina era arrivato alla Juventus Next Gen nello scorso mercato invernale e in estate ha lavorato con la prima squadra durante la tourné agli ordini di Luciano Spalletti. Su di lui si erano mossi anche alcuni club di Serie A, Napoli su tutti, interessati a un trasferimento a titolo definitivo, soluzione però non presa in considerazione dai bianconeri.