Juventus, Licina in prestito secco alla Cremonese: operazione in chiusura

Juventus, Licina in prestito secco alla Cremonese: operazione in chiusurajuventus
Adin Licina è sempre più vicino alla Cremonese. Il talento classe 2007 della Juventus, che ha svolto la preparazione estiva con la prima squadra di Luciano Spalletti, dovrebbe trasferirsi in Serie B con la formula del prestito secco. I bianconeri credono molto nel giocatore e non intendono perderne il controllo, nonostante l'interesse di alcuni club di Serie A per un acquisto a titolo definitivo
La Juventus è pronta a mandare Adin Licina a giocare con continuità. Infatti, la trattativa con la Cremonese per il trasferimento in prestito secco del classe 2007 è ormai in chiusura. Una scelta legata alla volontà del club bianconero di permettere al giovane di accumulare minuti ed esperienza senza cederlo definitivamente. Licina era arrivato alla Juventus Next Gen nello scorso mercato invernale e in estate ha lavorato con la prima squadra durante la tourné agli ordini di Luciano Spalletti. Su di lui si erano mossi anche alcuni club di Serie A, Napoli su tutti, interessati a un trasferimento a titolo definitivo, soluzione però non presa in considerazione dai bianconeri.
Chi è Adin Licina
Nato nel 2007, Licina è un trequartista tedesco cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, dove ha percorso le varie categorie fino ad arrivare alla seconda squadra. Dal 2022 è inoltre nel giro delle Nazionali giovanili della Germania, con esperienze tra Under 15, Under 17 e Under 19. Mancino, molto duttile e in grado di svariare in tutto il fronte offensivo, nasce come trequartista ma può essere utilizzato anche sulle due fasce. Può partire da sinistra oppure giocare a destra a piede invertito, caratteristiche che lo rendono utilizzabile in più posizioni alle spalle dell'attaccante.