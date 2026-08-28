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Leao-Aston Villa, aumentata l'offerta al calciatore: si deve trovare l'intesa col Milan

Calciomercato

Rafael Leao continua a dare priorità all'Aston Villa. Il club inglese ha rilanciato l'offerta per l'ingaggio fino a 7,5 milioni di euro a stagione e ora deve trovare l'accordo definitivo con il portoghese e successivamente chiudere l'operazione con il Milan. Sullo sfondo resta il Galatasaray, pronto a inserirsi fino a quando Leao non comunicherà la sua decisione definitiva

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Sono ore decisive per il futuro di Rafael Leao. Dopo essersi preso ancora del tempo per valutare la prossima destinazione, il portoghese continua a preferire la Premier League e in particolare l'Aston Villa. Il club inglese ha aumentato la proposta per il giocatore, arrivando a un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. Adesso il prossimo passaggio sarà trovare l'intesa definitiva tra Leao e l'Aston Villa. Solo successivamente il club inglese dovrà completare l'accordo con il Milan per il trasferimento dell'attaccante. Il Galatasaray, invece, resta sullo sfondo e attende la decisione finale di Leao, pronto a provare il sorpasso qualora non dovesse arrivare la chiusura con l'Aston Villa.

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