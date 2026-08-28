Rafael Leao continua a dare priorità all'Aston Villa. Il club inglese ha rilanciato l'offerta per l'ingaggio fino a 7,5 milioni di euro a stagione e ora deve trovare l'accordo definitivo con il portoghese e successivamente chiudere l'operazione con il Milan. Sullo sfondo resta il Galatasaray, pronto a inserirsi fino a quando Leao non comunicherà la sua decisione definitiva

Sono ore decisive per il futuro di Rafael Leao. Dopo essersi preso ancora del tempo per valutare la prossima destinazione, il portoghese continua a preferire la Premier League e in particolare l'Aston Villa. Il club inglese ha aumentato la proposta per il giocatore, arrivando a un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. Adesso il prossimo passaggio sarà trovare l'intesa definitiva tra Leao e l'Aston Villa. Solo successivamente il club inglese dovrà completare l'accordo con il Milan per il trasferimento dell'attaccante. Il Galatasaray, invece, resta sullo sfondo e attende la decisione finale di Leao, pronto a provare il sorpasso qualora non dovesse arrivare la chiusura con l'Aston Villa.