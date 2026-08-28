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La Roma su Balerdi: offerta al Marsiglia. Le news di calciomercato

Calciomercato

La Roma ha mosso un passo concreto per Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia già seguito dai giallorossi in passato. La proposta prevede un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni

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La Roma ci prova per Leonardo Balerdi. Il club giallorosso ha presentato un'offerta al Marsiglia per il difensore argentino, confermando le indiscrezioni emerse nelle scorse ore. La formula proposta dalla Roma prevede un prestito con diritto di riscatto, con la possibilità che si trasformi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Quello di Balerdi, inoltre, è un nome già conosciuto dalla dirigenza giallorossa. La Roma aveva infatti provato a portare il difensore nella capitale anche durante la sessione estiva di mercato dell'anno scorso. In quell'occasione, però, il Marsiglia aveva deciso di trattenerlo. Ora la società giallorossa ci riprova, con una nuova proposta sul tavolo.

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