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Kessie, contatti in corso per tornare all'Atalanta: le news di calciomercato

Calciomercato

Ipotesi clamorosa per il futuro di Franck Kessie dopo il no dato alla Juventus delle scorse ore e il raffreddamento della pista Roma. Per il centrocampista ivoriano si apre lo scenario che porta all’Atalanta, con cui Kessie ha esordito in Serie A. La Dea ha avviato i contatti con l’agente del giocatore per riportarlo a Bergamo

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Franck Kessie potrebbe tornare in Serie A: l'Atalanta sta lavorando a quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo quasi dieci anni. Il club bergamasco ha avviato i contatti con l'agente del giocatore per riportarlo alla Dea. Kessie nelle scorse ore ha detto no alla Juventus, che lo aveva cercato con insistenza in queste settimane. Si sta via via raffreddando anche la pista che poteva portarlo alla Roma del suo ex allenatore Gian Piero Gasperini. Ed ecco che dunque si è inserita l'Atalanta con un vero e proprio blitz per regalarlo a Maurizio Sarri.

I numeri di Kessie 

Un esordio da sogno quello in Serie A con la maglia dell'Atalanta, contro la Lazio, il 21 agosto del 2016 con Kessie che segna una doppietta. Nella stagione 2016/2017 colleziona in totale 31 presenze, 7 gol e 4 assist. Numeri che gli sono valsi l'interesse del Milan che l'estate 2017 lo acquista per 28 milioni di euro. In rossonero cinque stagioni con 223 presenze, 37 gol e 16 assist culminate con la vittoria dello scudetto nel maggio 2022. 

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