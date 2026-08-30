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David-Atletico Madrid, nuovi contatti con la Juve: le news di calciomercato

Calciomercato

La Juventus è molto attiva sul mercato in uscita e in giornata sono previsti nuovi contatti con l'Atletico Madrid per Jonathan David. L'attaccante canadese, che non è più al centro del progetto, potrebbe lasciare Torino dopo soltanto una stagione

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Non solo il mercato in entrata, la Juventus è molto attiva anche sul mercato in uscita. Previsti nuovi contatti con l'Atletico Madrid per la cessione di Jonathan David. L'attaccante canadese ha giocato titolare contro il Parma, ma non è al centro del progetto e può essere venduto. Un suo addio potrebbe anche sbloccare il mercato in entrata, con Joshua Zirkzee nel mirino dei bianconeri.

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