La Juventus è molto attiva sul mercato in uscita e in giornata sono previsti nuovi contatti con l'Atletico Madrid per Jonathan David. L'attaccante canadese, che non è più al centro del progetto, potrebbe lasciare Torino dopo soltanto una stagione
Non solo il mercato in entrata, la Juventus è molto attiva anche sul mercato in uscita. Previsti nuovi contatti con l'Atletico Madrid per la cessione di Jonathan David. L'attaccante canadese ha giocato titolare contro il Parma, ma non è al centro del progetto e può essere venduto. Un suo addio potrebbe anche sbloccare il mercato in entrata, con Joshua Zirkzee nel mirino dei bianconeri.