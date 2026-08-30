La Juventus è in chiusura per Pape Sarr. Il club bianconero e il Tottenham hanno trovato un accordo verbale e ora dovranno mettere per iscritto il tutto, ma contano di chiudere la trattativa entro domenica 30 agosto. Operazione in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 30 milioni. Il centrocampista classe 2002 si prepara quindi a diventare un nuovo giocatore bianconero

La Juventus è in chiusura per il prestito di Pape Sarr del Tottenham: sarà lui il rinforzo a centrocampo da regalare a Spalletti. Dopo il no di Kessie, nuovo giocatore dell'Atalanta, e i problemi fisici di Khephren Thuram, i bianconeri hanno trovato l'accordo verbale con il club inglese per il centrocampista classe 2002. Affare in definizione, con le due parti che si preparano a formalizzare l'accordo: operazione in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 30 milioni. Non resta che definire i contenuti dell'obbligo, che potrebbe essere legato alla qualificazione europea della Juventus e al numero di presenze del giocatore.