 Calciomercato Serie A, i giocatori under 20 acquistati nella sessione estiva | Sky Sport
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Calciomercato Serie A, 33 giovani acquisti: tutti i nuovi volti nati dal 2006 in poi

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La Serie A è un campionato per giovani? I numeri del mercato estivo sembrano dare una risposta affermativa: sono 33 i giocatori nati dal 2006 in poi arrivati nelle squadre del massimo campionato. Tanti club hanno scelto di puntare su Under 20, tra talenti già affermati e scommesse per il futuro. Ecco tutti i nuovi giovani volti della Serie A

CALCIOMERCATO SERIE A: ACQUISTI - COLPI PIU' COSTOSI

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