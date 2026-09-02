Calciomercato Serie A, 33 giovani acquisti: tutti i nuovi volti nati dal 2006 in poi
La Serie A è un campionato per giovani? I numeri del mercato estivo sembrano dare una risposta affermativa: sono 33 i giocatori nati dal 2006 in poi arrivati nelle squadre del massimo campionato. Tanti club hanno scelto di puntare su Under 20, tra talenti già affermati e scommesse per il futuro. Ecco tutti i nuovi giovani volti della Serie A
CALCIOMERCATO SERIE A: ACQUISTI - COLPI PIU' COSTOSI
- Sono 33 i giocatori nati dal 2006 in poi arrivati in Serie A nel mercato estivo 2026 e destinati alla prima squadra
- Esclusi i giovani acquistati per Primavera o settore giovanile, quelli promossi internamente e i rientri dai prestiti. Inclusi invece i prestiti da altri club
- Su oltre 200 operazioni in entrata, il dato equivale indicativamente a circa un acquisto su sei, con un rapporto che può variare in base ai criteri di conteggio
- Alla Fiorentina, dal Trabzonspor
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: centrocampista
- Valore Transfermarkt: 23 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Alla Juventus, dal Genoa
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: attaccante
- Valore Transfermarkt: 18 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Torino, dalla Fiorentina
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: terzino sinistro
- Valore Transfermarkt: 10 milioni di euro
- Formula: prestito oneroso con diritto di riscatto
- Al Sassuolo, dalla Juventus
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: trequartista
- Valore Transfermarkt: 8 milioni di euro
- Formula: prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della Juventus
- All'Udinese, dal Metz
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: attaccante
- Valore Transfermarkt: 8 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo per obbligo di riscatto scattato dopo il prestito della stagione 2025/26
- Alla Fiorentina, dal Real Madrid
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: difensore centrale
- Valore Transfermarkt: 5 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo; il Real Madrid mantiene il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra
- All'Udinese, dallo Stoccarda
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: ala destra
- Valore Transfermarkt: 3,5 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Monza, dalla Fiorentina
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: difensore centrale
- Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro
- Formula: prestito fino al 30 giugno 2027
- Al Frosinone, dal Genoa
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: ala
- Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro
- Formula: prestito
- Al Cagliari, dalla Roma
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: centrocampista
- Valore Transfermarkt: 2 milioni di euro
- Formula: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive
- Al Milan, dal Troyes
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: difensore centrale
- Valore Transfermarkt: 2 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Torino, dallo Spezia
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: portiere
- Valore Transfermarkt: 1,3 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Bologna, dall'Atalanta
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: trequartista
- Valore Transfermarkt: 700mila euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo; contestualmente ceduto in prestito al Catanzaro fino al 30 giugno 2027
- Al Venezia, dal Lech Poznań
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: ala sinistra
- Valore Transfermarkt: 600mila euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Monza, dall'Inter
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: difensore centrale
- Valore Transfermarkt: 500mila euro
- Formula: prestito con diritto di riscatto per il Monza e contro-riscatto per l'Inter
- Al Venezia, dal Pescara
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: esterno sinistro
- Valore Transfermarkt: 400mila euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Venezia, dall'Elfsborg
- Anno di nascita: 2006
- Ruolo: difensore centrale
- Valore Transfermarkt: 350mila euro
- Formula: prestito con diritto di riscatto
- Alla Fiorentina, dal Real Madrid
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: ala destra/trequartista
- Valore Transfermarkt: 45 milioni di euro
- Formula: prestito secco fino al 30 giugno 2027
- Alla Roma, dal Porto
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: trequartista
- Valore Transfermarkt: 38 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo; al Porto il 50% della futura rivendita, percentuale che la Roma può eliminare versando altri 25 milioni di euro
- Alla Juventus, dal Bayer Leverkusen
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: ala sinistra
- Valore Transfermarkt: 25 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Como, dal Catanzaro
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: trequartista
- Valore Transfermarkt: 8,5 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo tramite pagamento della clausola rescissoria
- Al Monza, dal Southampton
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: ala sinistra
- Valore Transfermarkt: 8 milioni di euro
- Formula: prestito fino al 30 giugno 2027
- Al Genoa, dal Santos
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: ala destra
- Valore Transfermarkt: 5 milioni di euro
- Formula: prestito con diritto di riscatto
- Al Parma, dal Borussia Dortmund
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: ala sinistra
- Valore Transfermarkt: 1,5 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Como, dal Barcellona
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: difensore centrale
- Valore Transfermarkt: 500mila euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo; successivamente ceduto in prestito allo Sporting Gijón per la stagione 2026/27
- Al Genoa, dalla Varesina
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: terzino sinistro
- Valore Transfermarkt: 400mila euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Cagliari, dall'Everton
- Anno di nascita: 2007
- Ruolo: centrocampista
- Valore Transfermarkt: n.d.
- Formula: ingaggio a parametro zero dopo la mancata firma di un nuovo contratto con l'Everton
- Al Milan, dal Lecce
- Anno di nascita: 2008
- Ruolo: attaccante
- Valore Transfermarkt: 15 milioni di euro
- Formula: ritorno a titolo definitivo al Milan tramite esercizio della contro-opzione, dopo che il Lecce aveva esercitato il diritto di riscatto
- Al Venezia, dal Barcellona
- Anno di nascita: 2008
- Ruolo: trequartista/ala destra
- Valore Transfermarkt: 3 milioni di euro
- Formula: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni
- Al Genoa, dal Modena
- Anno di nascita: 2008
- Ruolo: centrocampista
- Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Venezia, dal Real Zaragoza
- Anno di nascita: 2008
- Ruolo: difensore centrale
- Valore Transfermarkt: 500mila euro
- Formula: trasferimento a titolo definitivo
- Al Parma, dal Lanús
- Anno di nascita: 2008
- Ruolo: attaccante
- Valore Transfermarkt: 125mila euro
- Formula: prestito fino al 30 giugno 2027
- Al Parma, dal Milan
- Anno di nascita: 2008
- Ruolo: attaccante
- Valore Transfermarkt: n.d.
- Formula: ingaggiato dal Parma dopo la conclusione della sua esperienza con il Milan