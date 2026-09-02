La Serie A è un campionato per giovani? I numeri del mercato estivo sembrano dare una risposta affermativa: sono 33 i giocatori nati dal 2006 in poi arrivati nelle squadre del massimo campionato. Tanti club hanno scelto di puntare su Under 20, tra talenti già affermati e scommesse per il futuro. Ecco tutti i nuovi giovani volti della Serie A

CALCIOMERCATO SERIE A: ACQUISTI - COLPI PIU' COSTOSI