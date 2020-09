21/21

COI BONUS - Bastoni è il recordman tra gli Under 20 italiani più costosi. Pietro Pellegri il più giovane (sedicenne) in classifica. Proprio il Milan la squadra più presente come acquirente nella top 20 (quattro colpi), ma attenzione ai bonus ancora possibili che potrebbero cambiare la classifica. Salcedo (coi potenziali 5 milioni aggiuntivi) salirebbe al 12° posto. Kean supererebbe Balotelli andando terzo, e Tonali, in caso di formula completa da 35 milioni bonus compresi, diventerebbe invece l'Under 20 italiano più costoso di sempre