L’ufficialità è arrivata quando erano da poco passate le 21:30 in Italia: Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea, un'importante opzione per Maurizio Sarri che lo ritrova dopo la sua avventura a Napoli. Dopo aver completato le visite mediche, Gonzalo Higuain vestirà la maglia numero 9: "Quando ti si presenta l’opportunità di arrivare al Chelsea, devi coglierla al volo. È una squadra che mi è sempre piaciuta e che ha tantissima storia, uno stadio meraviglioso, e giocano in Premier League, un campionato in cui ho sempre desiderato di giocare. Ora mi auguro di ricambiare sul campo al Chelsea quella fiducia che mi ha sempre dimostrato. Non vedo l’ora di iniziare, il mio augurio è quello di adattarmi il più presto possibile". La dirigente Marina Granovskaia ha descritto l'affare così: "Gonzalo è stato il nostro obiettivo principale in questa finestra di mercato, e arriva qui con record comprovati al più alto livello. Ha già lavorato in precedenza con Maurizio Sarri con un grande effetto e la familiarità con cui l’allenatore ama lavorare. Non è stato un accordo facile per noi per via delle tante parti coinvolte, ma siamo contenti di averlo reso possibile e guardiamo avanti all’impatto che Gonzalo potrà darci nella seconda metà della stagione".

Formula e cifre nell’ufficialità della Juventus

Pochi istanti dopo il Chelsea, è arrivato anche il comunicato del club bianconero: "Juventus comunica di aver risolto l’accordo con il Milan relativo al trasferimento temporaneo di Gonzalo Higuain e di aver contestualmente perfezionato l’accordo con il Chelsea per la cessione a titolo temporaneo del calciatore fino al 30 giugno 2019. Tali operazioni -aggiungono dal club bianconero - non generano effetti economici significativi nell’esercizio in corso". Il contratto, come vi aveva anticipato la nostra squadra mercato, prevede inoltre di "estendere la durata del prestito fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni di euro pagabili nell’esercizio 2019/2020 o acquisire a titolo definitivo il calciatore a fronte di un corrispettivo di 36 milioni pagabili in due esercizi".