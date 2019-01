Calciomercato LIVE: tutte le trattative di oggi

Ecco cosa è successo domenica 6 gennaio

L'Inter stringe per Godin, accordo vicino con il difensore dell’Atletico per giugno. Intanto i nerazzurri valutano altri possibili colpi a parametro zero: Herrera del Porto e Valencia dello United. Quanti ritorni in Serie A quest'anno: da Okaka a Muriel, da Viviano a Sansone. E altri potrebbero aggiungersi: il prossimo sarà Kucka che va al Parma. Birsa saluta il Chievo e raggiunge Maran a Cagliari. Gabbiadini si allontana dal ritorno alla Samp, ora il Betis è in pole. Jandrei arrivato al Genoa, oggi Okaka e Zeegelaar all’Udinese. Difficile anche il ritorno di Ogbonna, potrebbe restare in Premier al West Ham visto il costante impiego nell'ultimo mese tra campionato e FA Cup.