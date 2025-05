Giro, 11^ tappa LIVE: si torna sugli Appennini

Al Giro d'Italia si torna a scalare. Si parte dal mare di Viareggio, ma si arriva presto tra le montagne: l'ostacolo maggiore sarà a metà percorso il GPM di Alpe San Pellegrino (1^ categoria, picchi di pendenza del 19%), oltre a quelli di Toano e Pietra di Bismantova, a pochi km dal traguardo di Castlelnovo ne' Monti. Possibili attacchi degli uomini di classifica. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

