Giro, 14^ tappa LIVE: oggi si sconfina in Slovenia

La 14^ tappa del Giro 108 rappresenta una nuova opportunità per i velocisti: 195 km da Treviso fino a Gorizia/Nova Gorica. Percorso quasi interamente piatto: ci sono solo tre GPM di quarta categoria nel finale, in territorio sloveno, che non dovrebbe rappresentare un ostacolo per le ruote veloci. Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

