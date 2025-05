Si decide il Giro: la 20^ tappa LIVE

Ultimi sforzi, e che sforzi, prima della passerella finale a Roma. Tappa lunga, 205 km, pronta a incendiarsi nella seconda parte con il Colle delle Finestre, Cima Coppi di quest'edizione del Giro, e l'arrivo in salita a Sestrière. La sfida per la maglia rosa sembra riservata solo a Del Toro e Carapaz, ci proverà qualcun altro? Il Giro d'Italia è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

