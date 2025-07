Tour de France, la 7^ tappa LIVE

Buongiorno! È un Tour de force, una corsa senza respiro: dopo la crono e la dispendiosa frazione nella Svizzera Normanna è la volta di un'altra tappa - la 7^ di questa edizione numero 112 della Grande Boucle - che lascerà certamente dietro di sé ancora degli strascichi in classifica generale, segnata dalla 'folle' staffetta al comando tra Mathieu van der Poel (tornato in giallo per appena un secondo) e Tadej Pogacar.