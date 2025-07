Tour de France, la 6^ tappa LIVE

La classifica a punti era l'unica in cui Pogacar non era mai stato in testa dal suo debutto vittorioso al Tour de France nel 2020... Ma dopo un ottimo inizio in questa edizione, il campione del mondo è in testa alla classifica generale, a punti e GPM, cosa che è successa solo cinque volte dall'introduzione della maglia a pois nel 1975, e mai così avanti nel Tour.

I casi precedenti:

-Bernard Hinault, dopo la seconda tappa del Tour del 1979;

-Bernard Hinault, dopo il prologo del Tour del 1985;

-Acacio da Silva, dopo le tappe 1 e 2 del Tour del 1989;

-Richard Virenque, dopo la seconda tappa del Tour del 1992;

-Philippe Gilbert, dopo la prima tappa del Tour del 2011

Tuttavia, prima dell'introduzione della maglia a pois, Eddy Merckx aveva vinto tutte e tre le classifiche (generale, a punti e scalata). Se questa classifica fosse esistita, sarebbe stato anche il miglior giovane corridore, dato che all'epoca aveva 24 anni.