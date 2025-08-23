Vuelta, 1^ tappa LIVE: fuga a 6, c'è anche Verre

Il corridore spagnolo, che si era ritirato nella prima tappa del Giro d'Italia per una brutta caduta che gli aveva causato una frattura a una vertebra, ha recuperato in tempo per la corsa di casa. Peccato che la compagnia aerea gli abbia smarrito la valigia: per allenarsi alla vigilia della partenza ha usato addirittura una maglia vintage della Juve. Alla fine, in un post successivo, ha comunicato di aver recuperato i suoi effetti personali