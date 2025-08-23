Vuelta, 1^ tappa LIVE: fuga a 6, c'è anche Verre

La Vuelta numero 80 è partita dalla reggia di Venaria Reale, nel Torinese. Saranno tre le tappe in Piemonte prima che la corsa vada in Francia e arrivi poi in casa, in Spagna. Frazione adatta ai velocisti, che possono così indossare la maglia rossa da leader. Traguardo posto a Novara dopo 186 km. In questo momento fuga a sei, c'è anche l'italiano Alessandro Verre
Vuelta 2025: tutto quello che c'è da sapere
130 km al traguardo
I primi sei (Vinokourov, Verre, Nicolau, Bouwman, de la Calle, Reinderink) sono tornati a spingere e stanno riportando il loro vantaggio sui 2 minuti: possibile che vogliano giocarsi sia la maglia a pois a La Serra che il traguardo volante di Valdengo
135 km al traguardo: continua a oscillare il divario tra battistrada e gruppo, ora tornato a 1'38'' dopo essere stato di 20 secondi inferiore fino a pochi km fa
Tante persone oggi alla partenza della Vuelta alla reggia di Venaria Reale, protagonista anche della partenza del Giro lo scorso anno
Al momento la velocità media dei fuggitivi e del gruppo è di 45 km/h
I fuggitivi iniziano ad affrontare un breve tratto in salita, non classificato però come GPM
Cresce il vantaggio della fuga
Per la prima volta vengono superati i 2 minuti: mancano 146 km al traguardo
Tra poco il primo GPM della Vuelta
Al km 63 si inizierà a salire verso La Serra, GPM di 3^ categoria a 583 metri di altitudine. Sarà l'unico serio ostacolo della giornata e non dovrebbe impedire il preventivato arrivo in volata. Chi arriverà per primo in cima però indosserà domani la maglia a pois del miglior scalatore
150 km al traguardo
Aumenta un po' il vantaggio dei primi sei, salito fino al 1'40''. Percorso ancora piatto
I primi fuggitivi della Vuelta numero 80
Garofoli non ha problemi di equilibrio: si cambia la scarpa sinistra al volo sulla sua bici
160 km al traguardo
Il vantaggio dei battistrada ha ripreso consistenza e ora è di nuovo superiore al minuto (1'10'')
Torino in festa
Alcuni scatti del passaggio della Vuelta nel capoluogo piemontese
170 km al traguardo
Il vantaggio dei sei in fuga è ora leggermente inferiore al minuto, circa 55 secondi. Vedremo se e quanto futuro avrà questo primo tentativo
La fuga funziona
I sei fuggitivi hanno ora più di un minuto di vantaggio, sembra esserci il "via libera" del gruppo alla loro azione
C'è subito un tentativo di fuga
Sei uomini sembrano aver preso un buon vantaggio sugli altri: Pepijn Reinderink (Soudal-QuickStep), Nicolas Vinokourov (XDS Astana), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Koen Bouwman (Jayco AlUla), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) e Hugo De La Calle (Burgos Burpellet BH)
Riviviamo la bellezza della partenza dalla reggia di Venaria Reale
Inizia ufficialmente la Vuelta 2025!
Gruppo arrivato al km 0, ora ce ne sono 186 da affrontare fino al primo traguardo di Novara
Il gruppo si avvia al km 0
Prosegue la passerella iniziale, tra poco meno di 7 km ci sarà la vera partenza della Vuelta 2025
Il boato di Torino per Ciccone
Al momento dell'annuncio dei corridori, c'è stata una vera e propria ovazione per Giulio Ciccone della Lidl-Trek. C'è molta attesa per il corridore italiano, indicato da diversi esperti come uno dei papabili per il podio finale
Il caso Gee-Israel Premier Tech
Quarto all'ultimo Giro d'Italia, in molti si aspettavano di vedere Derek Gee tra gli iscritti alla Vuelta con la sua squadra, la Israel Premier Tech, con legittime ambizioni di podio. Pochi giorni fa invece, quando sono state rese ufficiali le convocazioni, il nome del canadese non c'era. A quanto pare Gee vorrebbe trasferirsi alla Ineos Grenadiers, ma ha un contratto fino al 2028 con la sua attuale squadra. Le parti, stando anche a quanto comunicato dall'Israel, stanno cercando di risolvere la situazione a livello legale
Perin dal Team UAE Emirates
Grande appassionato di ciclismo, il portiere della Juve Mattia Perin nella giornata di ieri non si è lasciato sfuggire l'occasione di confrontarsi con alcuni corridori e membri del Team UAE Emirates, che alloggiavano proprio allo J Hotel alla Continassa
Mattia Perin con i ciclisti della Emirates in vista della Vuelta
Si parte!
Via dalla reggia di Venaria Reale. In testa al gruppo i primi a partire sono gli uomini della Intermarché-Wanty
C'è anche il Principe di Monaco, Alberto II, per lo start della corsa spagnola. Ultime cerimonie prima del via ufficiale
L'entusiasmo di Torino
Il capoluogo piemontese nel 2024 ha accolto la partenza del Giro d'Italia e una tappa del Tour de France. Giovedì 21 agosto invece si è svolta la presentazione delle squadre della Vuelta, davanti a un pubblico molto numeroso in Piazzetta Reale. La città del momento per il ciclismo italiano
Gli orari della prima tappa
Alle 12.55 la partenza neutralizzata dalla Reggia di Venaria. L'arrivo è previsto tra le 17.20 e le 17.42
La lotta per la maglia verde (e per la prima tappa?)
Alla Vuelta il leader della classifica a punti è premiato con la maglia verde, così come al Tour (al Giro d'Italia invece è assegnata la maglia ciclamino). I favoriti sono Mads Pedersen, che ha dominato la classifica a punti dell'ultimo Giro, Jasper Philipsen, ritiratosi al Tour per una caduta dopo aver vinto la prima frazione, Tom Pidcock e anche Jonas Vingegaard, indicato probabilmente per i molti arrivi in salita. Oggi il percorso potrebbe favorire un duello tra i primi due, ma attenzioni a eventuali sorprese
La lotta per la maglia bianca
Anche alla Vuelta, come per il Giro e il Tour, la maglia bianca indica il miglior giovane. Anche in questo caso ci sono due seri pretendenti italiani: sempre Giulio Pellizzari e pure Antonio Tiberi. Con loro Juan Ayuso, candidato anche alla vittoria finale, e il francese Leon Bisiaux della Decathlon
Landa perde la valigia e... indossa una maglia della Juve!
Il corridore spagnolo, che si era ritirato nella prima tappa del Giro d'Italia per una brutta caduta che gli aveva causato una frattura a una vertebra, ha recuperato in tempo per la corsa di casa. Peccato che la compagnia aerea gli abbia smarrito la valigia: per allenarsi alla vigilia della partenza ha usato addirittura una maglia vintage della Juve. Alla fine, in un post successivo, ha comunicato di aver recuperato i suoi effetti personali
La lotta per la maglia a pois
Non a caso, il profilo ufficiale della Vuelta indica due italiani tra i quattro favoriti per la maglia a pois di miglior scalatore, Giulio Ciccone della Lidl-Trek e Giulio Pellizzari della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Con loro Jay Vine della UAE Emirates e Mikel Landa della Soudal Quick-Step. Nella lotta, oltre a Vingegaard, si può considerare anche un altro italiano, Lorenzo Fortunato, miglior scalatore all'ultimo Giro d'Italia
Capitolo italiani: 17 al via
Con il forfait di Caruso, il contingente azzurro alla Vuelta è di 17 unità. Non moltissime, ma alcune con grandi obiettivi. I vari Ciccone, Pellizzari e Tiberi possono essere protagonisti, provando a inserirsi almeno nelle prime 10 posizioni della classifica generale
L'indisponibilità dell'ultimo momento
Damiano Caruso ha subito una frattura della mano destra alla vigilia della corsa. Al suo posto la Bahrain Victorious ha chiamato Finlay Pickering, una perdita importante per le aspirazioni di Antonio Tiberi
Lo stesso Aru sta fungendo da testimonial di quest'edizione della Vuelta, probabilmentesia per l'anniversario tondo del suo successo che per la partenza in Italia
10 anni fa il trionfo di Aru
A proposito di vittorie azzurre, l'ultima è arrivata proprio 10 anni fa. L'ha firmata Fabio Aru ed è stata raccontata da Claudio Barbieri su Sky Sport Insider
StraordinAru: il trionfo alla Vuelta 2015
L'albo d'oro
Non c'è Primoz Roglic, campione in carica, vincitore quattro volte della corsa rossa e recordman assieme allo spagnolo Roberto Heras. Ecco uno dei pochi albi d'oro in cui non compare ancora il nome di Tadej Pogacar. Ci sono invece i nomi di sei corridori italiani
L'albo d'oro della Vuelta
Quelli che aspirano alla maglia rossa
Dopo la rosa e la gialla c'è la rossa, la roja, l'altra maglia ambita del ciclismo mondiale. Secondo il profilo ufficiale della corsa, nel lotto dei cinque favoriti ci sono Jonas Vingegaard, probabilmente l'indiziato numero uno, la coppia della UAE Emirates formata da Joao Almeida e Juan Ayuso, che proveranno a non far rimpiangere Pogacar, Egan Bernal della Ineos Grenadiers e Ben O'Connor della Jayco AlUla, secondo lo scorso anno. Ci permettiamo di aggiungere Felix Gall, reduce da un buon Tour de France
I partecipanti e i favoriti
Tutte le squadre iscritte, i corridori convocati, quelli che possono aspirare alla vittoria e al podio e anche gli assenti illustri
Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti
L'altimetria della tappa
Dovrebbe trattarsi di una frazione adatta a un arrivo di gruppo in volata: poco più di 186 km che collegano la Reggia di Venaria a Novara. L'unico ostacolo è un GPM di 3^ categoria a La Serra, comunque gestibile e posto molto lontano dal traguardo
Le tappe piemontesi
1^ frazione: da Venaria Reale a Novara
2^ frazione: da Alba a Limone Piemonte
3^ frazione: da San Maurizio Canavese a Ceres
4^ frazione: da Susa (Italia) a Voiron (Francia)
Il percorso dell'80^ edizione
Partenza insolita dal Piemonte, che ospiterà la corsa per le prime tre frazioni. Si passerà poi in Francia, ad Andorra e infine a casa, in Spagna. Tante salite, poche frazioni scontate e non molte occasioni per velocisti e cronomen
Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia
Buongiorno a tutti. Inizia l'ultimo Grande Giro dell'anno solare, la Vuelta. La corsa spagnola parte dall'Italia, più precisamente dalla reggia di Venaria Reale. Avviciniamoci alla partenza della prima tappa, prevista alle 12.55