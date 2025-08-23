Vuelta, 1^ tappa LIVE: fuga a 6, c'è anche Verre

Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta, la 1^ tappa in diretta LIVE

live Ciclismo

a cura di Bernardo Cianfrocca

La Vuelta numero 80 è partita dalla reggia di Venaria Reale, nel Torinese. Saranno tre le tappe in Piemonte prima che la corsa vada in Francia e arrivi poi in casa, in Spagna. Frazione adatta ai velocisti, che possono così indossare la maglia rossa da leader. Traguardo posto a Novara dopo 186 km. In questo momento fuga a sei, c'è anche l'italiano Alessandro Verre

PERCORSO - PARTECIPANTI - ALBO D'ORO

in evidenza

Vuelta 2025: tutto quello che c'è da sapere

LIVE

130 km al traguardo

I primi sei (Vinokourov, Verre, Nicolau, Bouwman, de la Calle, Reinderink) sono tornati a spingere e stanno riportando il loro vantaggio sui 2 minuti: possibile che vogliano giocarsi sia la maglia a pois a La Serra che il traguardo volante di Valdengo

135 km al traguardo: continua a oscillare il divario tra battistrada e gruppo, ora tornato a 1'38'' dopo essere stato di 20 secondi inferiore fino a pochi km fa

Tante persone oggi alla partenza della Vuelta alla reggia di Venaria Reale, protagonista anche della partenza del Giro lo scorso anno 

Vuelta

Al momento la velocità media dei fuggitivi e del gruppo è di 45 km/h

I fuggitivi iniziano ad affrontare un breve tratto in salita, non classificato però come GPM

Cresce il vantaggio della fuga

Per la prima volta vengono superati i 2 minuti: mancano 146 km al traguardo

Tra poco il primo GPM della Vuelta

Al km 63 si inizierà a salire verso La Serra, GPM di 3^ categoria a 583 metri di altitudine. Sarà l'unico serio ostacolo della giornata e non dovrebbe impedire il preventivato arrivo in volata. Chi arriverà per primo in cima però indosserà domani la maglia a pois del miglior scalatore

150 km al traguardo

Aumenta un po' il vantaggio dei primi sei, salito fino al 1'40''. Percorso ancora piatto

I primi fuggitivi della Vuelta numero 80

Garofoli non ha problemi di equilibrio: si cambia la scarpa sinistra al volo sulla sua bici

160 km al traguardo

Il vantaggio dei battistrada ha ripreso consistenza e ora è di nuovo superiore al minuto (1'10'')

Torino in festa

Alcuni scatti del passaggio della Vuelta nel capoluogo piemontese

170 km al traguardo

Il vantaggio dei sei in fuga è ora leggermente inferiore al minuto, circa 55 secondi. Vedremo se e quanto futuro avrà questo primo tentativo

La fuga funziona

I sei fuggitivi hanno ora più di un minuto di vantaggio, sembra esserci il "via libera" del gruppo alla loro azione 

C'è subito un tentativo di fuga

Sei uomini sembrano aver preso un buon vantaggio sugli altri: Pepijn Reinderink (Soudal-QuickStep), Nicolas Vinokourov (XDS Astana), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Koen Bouwman (Jayco AlUla), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) e Hugo De La Calle (Burgos Burpellet BH)

Riviviamo la bellezza della partenza dalla reggia di Venaria Reale

Inizia ufficialmente la Vuelta 2025!

Gruppo arrivato al km 0, ora ce ne sono 186 da affrontare fino al primo traguardo di Novara

Il gruppo si avvia al km 0

Prosegue la passerella iniziale, tra poco meno di 7 km ci sarà la vera partenza della Vuelta 2025

Il boato di Torino per Ciccone

Al momento dell'annuncio dei corridori, c'è stata una vera e propria ovazione per Giulio Ciccone della Lidl-Trek. C'è molta attesa per il corridore italiano, indicato da diversi esperti come uno dei papabili per il podio finale

Il caso Gee-Israel Premier Tech

Quarto all'ultimo Giro d'Italia, in molti si aspettavano di vedere Derek Gee tra gli iscritti alla Vuelta con la sua squadra, la Israel Premier Tech, con legittime ambizioni di podio. Pochi giorni fa invece, quando sono state rese ufficiali le convocazioni, il nome del canadese non c'era. A quanto pare Gee vorrebbe trasferirsi alla Ineos Grenadiers, ma ha un contratto fino al 2028 con la sua attuale squadra. Le parti, stando anche a quanto comunicato dall'Israel, stanno cercando di risolvere la situazione a livello legale

Perin dal Team UAE Emirates

Grande appassionato di ciclismo, il portiere della Juve Mattia Perin nella giornata di ieri non si è lasciato sfuggire l'occasione di confrontarsi con alcuni corridori e membri del Team UAE Emirates, che alloggiavano proprio allo J Hotel alla Continassa

Mattia Perin con i ciclisti della Emirates in vista della Vuelta

Si parte!

Via dalla reggia di Venaria Reale. In testa al gruppo i primi a partire sono gli uomini della Intermarché-Wanty

C'è anche il Principe di Monaco, Alberto II, per lo start della corsa spagnola. Ultime cerimonie prima del via ufficiale

L'entusiasmo di Torino

Il capoluogo piemontese nel 2024 ha accolto la partenza del Giro d'Italia e una tappa del Tour de France. Giovedì 21 agosto invece si è svolta la presentazione delle squadre della Vuelta, davanti a un pubblico molto numeroso in Piazzetta Reale. La città del momento per il ciclismo italiano

Gli orari della prima tappa

Alle 12.55 la partenza neutralizzata dalla Reggia di Venaria. L'arrivo è previsto tra le 17.20 e le 17.42

La lotta per la maglia verde (e per la prima tappa?)

Alla Vuelta il leader della classifica a punti è premiato con la maglia verde, così come al Tour (al Giro d'Italia invece è assegnata la maglia ciclamino). I favoriti sono Mads Pedersen, che ha dominato la classifica a punti dell'ultimo Giro, Jasper Philipsen, ritiratosi al Tour per una caduta dopo aver vinto la prima frazione, Tom Pidcock e anche Jonas Vingegaard, indicato probabilmente per i molti arrivi in salita. Oggi il percorso potrebbe favorire un duello tra i primi due, ma attenzioni a eventuali sorprese

La lotta per la maglia bianca

Anche alla Vuelta, come per il Giro e il Tour, la maglia bianca indica il miglior giovane. Anche in questo caso ci sono due seri pretendenti italiani: sempre Giulio Pellizzari e pure Antonio Tiberi. Con loro Juan Ayuso, candidato anche alla vittoria finale, e il francese Leon Bisiaux della Decathlon

Landa perde la valigia e... indossa una maglia della Juve!

Il corridore spagnolo, che si era ritirato nella prima tappa del Giro d'Italia per una brutta caduta che gli aveva causato una frattura a una vertebra, ha recuperato in tempo per la corsa di casa. Peccato che la compagnia aerea gli abbia smarrito la valigia: per allenarsi alla vigilia della partenza ha usato addirittura una maglia vintage della Juve. Alla fine, in un post successivo, ha comunicato di aver recuperato i suoi effetti personali

La lotta per la maglia a pois

Non a caso, il profilo ufficiale della Vuelta indica due italiani tra i quattro favoriti per la maglia a pois di miglior scalatore, Giulio Ciccone della Lidl-Trek e Giulio Pellizzari della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Con loro Jay Vine della UAE Emirates e Mikel Landa della Soudal Quick-Step. Nella lotta, oltre a Vingegaard, si può considerare anche un altro italiano, Lorenzo Fortunato, miglior scalatore all'ultimo Giro d'Italia

Capitolo italiani: 17 al via

Con il forfait di Caruso, il contingente azzurro alla Vuelta è di 17 unità. Non moltissime, ma alcune con grandi obiettivi. I vari Ciccone, Pellizzari e Tiberi possono essere protagonisti, provando a inserirsi almeno nelle prime 10 posizioni della classifica generale

L'indisponibilità dell'ultimo momento

Damiano Caruso ha subito una frattura della mano destra alla vigilia della corsa. Al suo posto la Bahrain Victorious ha chiamato Finlay Pickering, una perdita importante per le aspirazioni di Antonio Tiberi

Lo stesso Aru sta fungendo da testimonial di quest'edizione della Vuelta, probabilmentesia per l'anniversario tondo del suo successo che per la partenza in Italia

10 anni fa il trionfo di Aru

A proposito di vittorie azzurre, l'ultima è arrivata proprio 10 anni fa. L'ha firmata Fabio Aru ed è stata raccontata da Claudio Barbieri su Sky Sport Insider

StraordinAru: il trionfo alla Vuelta 2015

L'albo d'oro

Non c'è Primoz Roglic, campione in carica, vincitore quattro volte della corsa rossa e recordman assieme allo spagnolo Roberto Heras. Ecco uno dei pochi albi d'oro in cui non compare ancora il nome di Tadej Pogacar. Ci sono invece i nomi di sei corridori italiani

L'albo d'oro della Vuelta

Quelli che aspirano alla maglia rossa

Dopo la rosa e la gialla c'è la rossa, la roja, l'altra maglia ambita del ciclismo mondiale. Secondo il profilo ufficiale della corsa, nel lotto dei cinque favoriti ci sono Jonas Vingegaard, probabilmente l'indiziato numero uno, la coppia della UAE Emirates formata da Joao Almeida e Juan Ayuso, che proveranno a non far rimpiangere Pogacar, Egan Bernal della Ineos Grenadiers e Ben O'Connor della Jayco AlUla, secondo lo scorso anno. Ci permettiamo di aggiungere Felix Gall, reduce da un buon Tour de France 

I partecipanti e i favoriti

Tutte le squadre iscritte, i corridori convocati, quelli che possono aspirare alla vittoria e al podio e anche gli assenti illustri

Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti

L'altimetria della tappa

Dovrebbe trattarsi di una frazione adatta a un arrivo di gruppo in volata: poco più di 186 km che collegano la Reggia di Venaria a Novara. L'unico ostacolo è un GPM di 3^ categoria a La Serra, comunque gestibile e posto molto lontano dal traguardo

Torino

Le tappe piemontesi

1^ frazione: da Venaria Reale a Novara

2^ frazione: da Alba a Limone Piemonte

3^ frazione: da San Maurizio Canavese a Ceres 

4^ frazione: da Susa (Italia) a Voiron (Francia)

Il percorso dell'80^ edizione

Partenza insolita dal Piemonte, che ospiterà la corsa per le prime tre frazioni. Si passerà poi in Francia, ad Andorra e infine a casa, in Spagna. Tante salite, poche frazioni scontate e non molte occasioni per velocisti e cronomen

Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia

Buongiorno a tutti. Inizia l'ultimo Grande Giro dell'anno solare, la Vuelta. La corsa spagnola parte dall'Italia, più precisamente dalla reggia di Venaria Reale. Avviciniamoci alla partenza della prima tappa, prevista alle 12.55

