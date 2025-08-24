Vuelta ancora in Piemonte: la 2^ tappa LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta, la seconda tappa in diretta live

live Ciclismo

a cura di Bernardo Cianfrocca

Dopo la vittoria in volata di Philipsen all'esordio, la Vuelta riserva già una salita impegnativa: arrivo in quota a Limone Piemonte, a quasi 1.400 metri di altitudine. I big potrebbero già mettersi in mostra e provare a conquistare la maglia rossa. L'Italia spera in Ciccone o Pellizzari

LE CLASSIFICHE - IL PERCORSO - I PARTECIPANTI

Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere

I partecipanti e i favoriti

Una doverosa ripassata a tutte le squadre e ai corridori iscritti all'80^ edizione della Vuelta

I possibili favoriti per la tappa

Chiaramente l'indiziato numero uno è il danese Jonas Vingegaard. Si potrà anche iniziare a capire chi nell'UAE Emirates è più in forma tra Almeida e Ayuso. L'Italia ha le sue fiches da giocarsi, Ciccone, Pellizzari e Tiberi. Attesa soprattutto per il primo, reduce dalla vittoria nella Clasica di San Sebastian e di una tappa nella Vuelta a Burgos

L'altimetria della seconda tappa

Si parte da Alba e si arriva a Limone Piemonte, a 1.383 metri di altitudine. Un traguardo molto impegnativo, che potrebbe stimolare subito gli uomini di classifica. Gli sforzi dei corridori saranno concentrati tutti nel finale, con il GPM di seconda categoria lungo 9,8 km al 5,1% di pendenza media

Vuelta tappa 2

Il sorriso dell'Italia

Lo ha portato Alessandro Verre dell'Arkea B&B Hotels. Primo sull'unico GPM previsto ieri, a La Serra, ha conquistato tre punti ed è in testa alla classifica degli scalatori: almeno oggi indosserà la maglia a pois

Verre

Il bis di Philipsen

Il belga dell'Alpecin-Deceuninck aveva vinto la prima tappa anche al Tour de France, conquistando la maglia gialla. Durante la terza frazione una sfortunata caduta gli aveva imposto il ritiro a causa di una frattura alla clavicola. Ha recuperato la condizione e alla Vuelta ha regalato un notevole bis

Philipsen

Le classifiche della Vuelta

Con la vittoria di tappa, Philipsen ha conquistato sia la maglia rossa di leader della generale che quella verde come primatista della classifica a punti

Il racconto della prima tappa

Ci si aspettava un arrivo in volata e così è stato, con la vittoria del favorito numero uno, Jasper Philipsen

Buongiorno a tutti. Seconda tappa della Vuelta 2025, ancora in Piemonte. Si parte da Alba e si arriva in salita a Limone Piemonte dopo 159,6 km. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa

