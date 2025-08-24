Vuelta ancora in Piemonte: la 2^ tappa LIVE

Dopo la vittoria in volata di Philipsen all'esordio, la Vuelta riserva già una salita impegnativa: arrivo in quota a Limone Piemonte, a quasi 1.400 metri di altitudine. I big potrebbero già mettersi in mostra e provare a conquistare la maglia rossa. L'Italia spera in Ciccone o Pellizzari
in evidenza
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
I partecipanti e i favoriti
Una doverosa ripassata a tutte le squadre e ai corridori iscritti all'80^ edizione della Vuelta
Vuelta 2025: i partecipanti e i favoritiVai al contenuto
I possibili favoriti per la tappa
Chiaramente l'indiziato numero uno è il danese Jonas Vingegaard. Si potrà anche iniziare a capire chi nell'UAE Emirates è più in forma tra Almeida e Ayuso. L'Italia ha le sue fiches da giocarsi, Ciccone, Pellizzari e Tiberi. Attesa soprattutto per il primo, reduce dalla vittoria nella Clasica di San Sebastian e di una tappa nella Vuelta a Burgos
L'altimetria della seconda tappa
Si parte da Alba e si arriva a Limone Piemonte, a 1.383 metri di altitudine. Un traguardo molto impegnativo, che potrebbe stimolare subito gli uomini di classifica. Gli sforzi dei corridori saranno concentrati tutti nel finale, con il GPM di seconda categoria lungo 9,8 km al 5,1% di pendenza media
Il sorriso dell'Italia
Lo ha portato Alessandro Verre dell'Arkea B&B Hotels. Primo sull'unico GPM previsto ieri, a La Serra, ha conquistato tre punti ed è in testa alla classifica degli scalatori: almeno oggi indosserà la maglia a pois
Il bis di Philipsen
Il belga dell'Alpecin-Deceuninck aveva vinto la prima tappa anche al Tour de France, conquistando la maglia gialla. Durante la terza frazione una sfortunata caduta gli aveva imposto il ritiro a causa di una frattura alla clavicola. Ha recuperato la condizione e alla Vuelta ha regalato un notevole bis
Le classifiche della Vuelta
Con la vittoria di tappa, Philipsen ha conquistato sia la maglia rossa di leader della generale che quella verde come primatista della classifica a punti
Le classifiche della Vuelta 2025Vai al contenuto
Il racconto della prima tappa
Ci si aspettava un arrivo in volata e così è stato, con la vittoria del favorito numero uno, Jasper Philipsen
Vuelta, a Philipsen prima tappa e maglia rossaVai al contenuto
Buongiorno a tutti. Seconda tappa della Vuelta 2025, ancora in Piemonte. Si parte da Alba e si arriva in salita a Limone Piemonte dopo 159,6 km. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa