Vuelta, la 10^ tappa LIVE: altro arrivo in salita

Dopo il giorno di riposo a Pamplona, la Vuelta riparte con una frazione insidiosa: 175 km con traguardo in quota a El Ferial Larra Belagua, GPM di 1^ categoria a quasi 1600 metri di altitudine. Altra occasione per Vingegaard, che potrebbe riprendersi la maglia rossa di leader, ma anche per gli azzurri Ciccone e Pellizzari
in evidenza
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) e Dries De Pooter (Intermarche-Wanty) sono i due attaccanti, al momento con un vantaggio che si aggira sui 15 secondi sul resto del gruppo
Subito un tentativo di fuga
Al km 6 qualche corridore prova ad aumentare il ritmo, vedremo se il tentativo avrà consistenza
Via alla 10^ tappa della Vuelta!
Terminata la passerella, i corridori si lasciano alle spalle il km 0 e possono iniziare le danze
Classico selfie pre-partenza
I proprietari delle maglie si immortalano prima del via, oggi resteranno tutti in testa alle rispettive classifiche? Il traguardo in salita potrebbe rivoluzionare tutto...
Ecco come si sviluppa nel territorio spagnolo la decima tappa della Vuelta 2025
Si parte!
Via alla passerella iniziale, oggi lunga quasi 9 km
Un omaggio per la maglia rossa
Torstein Traen oggi non soffrirà la fame
Oggi ci prova Ciccone?
L'italiano, uomo di classifica per la Lidl-Trek, è al momento sesto nella generale. L'arrivo odierno è adatto alle sue caratteristiche. Prima dell'inizio della corsa ha dichiarato di aspirare ad almeno un successo di tappa e alla maglia a pois di miglior scalatore
Gli orari della corsa
La tappa scatterà alle 12.55 (partenza neutralizzata), km 0 a partire dalle 13.08 e arrivo in quota previsto alle 17.18
Il racconto del trionfo di Aru nel 2015
L'ultimo italiano a vincere in Spagna è stato l'ex corridore sardo, 10 anni fa. Claudio Barbieri ha raccontato le sue tre settimane di gloria per Sky Sport Insider
StraordinAru: il trionfo alla Vuelta 2015Vai al contenuto
L'albo d'oro della Vuelta
Ci sono i nomi di sei corridori italiani. Si aggiungerà il settimo?
L'albo d'oro della VueltaVai al contenuto
I partecipanti e i favoriti
Un riassunto di tutti i corridori in strada e anche di quelli che si sono ritirati
Vuelta 2025: i partecipanti e i favoritiVai al contenuto
Il percorso della Vuelta
Nonostante l'arrivo in salita, siamo appena all'inizio della seconda settimana della corsa ed è presto per parlare di tappe decisive. Ogni frazione però può fornire indicazioni importanti sullo stato di salute dei corridori in vista di un prosieguo molto duro
Il percorso della Vuelta 2025: si parte in ItaliaVai al contenuto
La top 5 della classifica giovani (maglia bianca)
- Giulio Pellizzari 33h 38' 39''
- Matthew Riccitello +27"
- Raul Garcia Pierna +46"
- Junior Lecerf +1'28"
- Harold Martin Lopez Granizo + 3'37''
La top 5 della classifica scalatori (maglia a pois)
- Jay Vine - 34 punti
- Louis Vervaeke - 23 punti
- Juan Ayuso - 20 punti
- Sean Quinn - 18 punti
- Nicolau Beltran - 16 punti
La top 5 della classifica a punti (maglia verde)
- Mads Pedersen - 120 punti
- Ethan Vernon - 111 punti
- Jasper Philipsen - 105 punti
- Jonas Vingegaard - 100 punti
- Giulio Ciccone - 88 punti
La top 10 della classifica generale
LA CLASSIFICA GENERALE - MAGLIA ROSSA
- 1) TRAEN Torstein 33h 35' 46''
- 2) VINGEGAARD Jonas +37''
- 3) ALMEIDA João +1'15''
- 4) PIDCOCK Thomas +1'35''
- 5) GALL Felix +2'14''
- 6) CICCONE Giulio +2'42"
- 7) FORTUNATO Lorenzo +2'47"
- 8) JORGENSON Matteo +2'49"
- 9) HINDLEY Jai +2'53"
- 10) PELLIZZARI Giulio +2'53''
Le classifiche della Vuelta
Nonostante Vingegaard abbia già vinto due frazioni della corsa, in testa alla classifica generale c'è ancora il norvegese Torstein Traen. Anche l'Italia però è protagonista, sia per la lotta alla maglia rossa che nelle altre graduatorie speciali
Le classifiche della Vuelta 2025Vai al contenuto
L'impresa sotto la pioggia
A rendere più epico il successo di domenica del danese, la pioggia che ha colpito i corridori per buona parte della tappa e della salita finale
La vittoria di Vingegaard a Valdezcaray
Domenica 31 agosto, prima del riposo, Vingegaard ha conquistato la sua seconda tappa in questa Vuelta, staccando gli avversari diretti per la classifica generale nell'ultima salita
Troppo Vingegaard: il danese si prende la 9^ tappaVai al contenuto
L'altimetria della 10^ tappa
175 km, le cui insidie sono concentrate soprattutto nella seconda metà. Prima il GPM di 3^ categoria ad Alto de las Coronas (3^ categoria, 951 metri di altitudine), infine quello conclusivo a El Ferial Larra Belagua (1^ categoria, 1590 metri), che copre quasi gli ultimi 10 km di tappa per un dislivello di quasi 600 metri
Buongiorno a tutti. Dopo il primo giorno di riposo, torna la Vuelta con la 10^ tappa. Si parte da Parque de la Naturaleza Sendaviva e si arriva in salita a El Ferial Larra Belagua