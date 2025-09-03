Vuelta, 11^ tappa LIVE: partenza e arrivo a Bilbao

Lo spagnolo, attraverso i suoi profili social, aveva subito parlato dell'esigenza di nuove motivazioni. Ieri mattina però, prima della partenza della corsa, è stato molto più duro: ha accusato la UAE Emirates di volergli rovinare l'immagine, anticipando l'annuncio della risoluzione rispetto a quando era stato concordato e senza avvisarlo del fatto. Ha però aggiunto di voler aiutare Almeida nel vincere questa Vuelta. All'inizio i due erano destinati a essere entrambi capitani, ma il crollo repentino di Ayuso nella tappa di Pal ha reso il portoghese unico candidato per la UAE alla vittoria finale