Vuelta, 11^ tappa LIVE: partenza e arrivo a Bilbao

Vingegaard ha appena ripreso la maglia rossa di leader della generale e deve difenderla in una frazione di media montagna, con sette GPM sparsi per tutti i 157 km del percorso con partenza e arrivo a Bilbao. Una tappa che potrebbe premiare ancora una fuga
in evidenza
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
La top 5 della classifica dei giovani (maglia bianca)
- Giulio Pellizzari 37h 36' 08''
- Mattew Riccitello +27"
- Junior Lecerf +1'28"
- Harold Martin Lopez Granizo + 4'40''
- Sergio Geovani Chumil Gonzalez +7'24''
La top 5 della classifica degli scalatori (maglia a pois)
- Jay Vine - 46 punti
- Louis Vervaeke - 23 punti
- Juan Ayuso - 20 punti
- Sean Quinn - 18 punti
- Nicolau Beltran - 16 punti
La top 5 della classifica a punti (maglia verde)
- Mads Pedersen - 120 punti
- Ethan Vernon - 111 punti
- Jasper Philipsen - 105 punti
- Jonas Vingegaard - 100 punti
- Giulio Ciccone - 88 punti
La top 10 della classifica generale (maglia rossa)
- 1) VINGEGAARD Jonas - 37h 33' 52''
- 2) TRAEN Torstein +26''
- 3) ALMEIDA João +38''
- 4) PIDCOCK Thomas +58''
- 5) GALL Felix +2'03''
- 6) CICCONE Giulio +2'05"
- 7) JORGENSON Matteo +2'12"
- 8) HINDLEY Jai +2'16"
- 9) PELLIZZARI Giulio - S.T.
- 10) RICCITELLO Matthew +2'43''
La Vuelta del team UAE Emirates
Nonostante il caso Ayuso (e l'assenza di Pogacar), la squadra emiratina si conferma sempre tra le migliori. In questa corsa sono già stati conquistati quattro successi di tappa (due per Vine, uno per Ayuso stesso e la cronosquadre), Vine indossa la maglia a pois di miglior scalatore con discreto vantaggio sul secondo e Joao Almeida è terzo in classifica generale, principale candidato per contrastare Vingegaard
La risposta di Ayuso
Lo spagnolo, attraverso i suoi profili social, aveva subito parlato dell'esigenza di nuove motivazioni. Ieri mattina però, prima della partenza della corsa, è stato molto più duro: ha accusato la UAE Emirates di volergli rovinare l'immagine, anticipando l'annuncio della risoluzione rispetto a quando era stato concordato e senza avvisarlo del fatto. Ha però aggiunto di voler aiutare Almeida nel vincere questa Vuelta. All'inizio i due erano destinati a essere entrambi capitani, ma il crollo repentino di Ayuso nella tappa di Pal ha reso il portoghese unico candidato per la UAE alla vittoria finale
Il caso UAE Emirates-Ayuso
Lunedì 1 settembre la squadra emiratina ha annunciato per fine stagione la risoluzione del contratto con lo spagnolo. C'era un accordo firmato fino al 2028, ma da tempo c'erano attriti tra le parti, acuiti nel corso della nona tappa, quando Joao Almeida si è lamentato del poco aiuto dei compagni di squadra nel corso dell'ultima salita. Il riferimento ad Ayuso sembrava chiaro e palese
L'albo d'oro della corsa
Sei nomi di italiani. Arriverà il settimo?
L'albo d'oro della corsa
Partecipanti, favoriti e ritirati
Chi è ancora in corsa, chi si è ritirato e quelli che possono aspirare a podio e vittoria
Vuelta 2025: i partecipanti e i favoritiVai al contenuto
Il percorso della Vuelta
Come si evolve la corsa in questa seconda settimana: aumenta il coefficiente di difficoltà delle tappe e si avvicinano le salite durissime di montagna
Il percorso della Vuelta 2025: si parte in ItaliaVai al contenuto
Le classifiche della Vuelta
Vingegaard in rosso, Vine sempre più a pois e un ottimo Giulio Pellizzari tra i giovani
Le classifiche della Vuelta 2025Vai al contenuto
L'altimetria della tappa di oggi
Si parte e si arriva a Bilbao: in mezzo 157,4 km con 7 Gran Premi della Montagna uniformemente sparsi nel percorso e tutti di terza (5) e seconda (2) categoria. Tappa di difficile lettura, che come ieri potrebbe favorire fughe e attaccanti. Non sono esclusi però colpi tra i protagonisti della classifica generale
Cosa è successo ieri
Seconda vittoria per Vine e cambio di leader nella classifica generale
Cosa è successo ieri

Seconda vittoria per Vine e cambio di leader nella classifica generale
Buongiorno a tutti con la tappa numero 11 dell'edizione 80 della Vuelta. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa, previsto per le 13.30 con la solita partenza neutralizzata