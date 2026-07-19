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Tour de France, la 15^ tappa in diretta live: si cerca la fuga sulle Alpi

live Ciclismo

a cura di Bernardo Cianfrocca

Altro sforzo per il gruppo prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana. Si passa dai Vosgi alle Alpi, con il durissimo arrivo in salita sul Plateau de Bolaison. Un GPM di Hors Categorie che potrebbe regalare un altro successo a Pogacar, diventare l'occasione di riscatto per un suo rivale, o premiare un eventuale fuggitivo. Segui il liveblog di skysport.it per scoprire quale scenario verrà realizzato

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Healy tenta lo scatto

Già protagonista ieri, l'irlandese vuole unirsi ai corridori già davanti. Alaphilippe e Hirschi provano a fargli compagnia

120 km al traguardo

I 10 battistrada hanno solo 15'' circa di vantaggio sul gruppo, trascinato da uomini della EF che vogliomo mandare almeno un loro corridore in fuga

La nuova testa della corsa

Bisognerà vedere se si tratta di una situazione estemporanea, o destinata a essere incisiva col passare dei km

La fuga si ingrossa?

Ora il plotoncino di testa è aumentato di qualche unità, ci sarebbero le forze per tentare di distanziare il gruppo

Nelson Oliveira raggiunge Arensman e Azparren, il vantaggio sul gruppo però resta davvero basso

Arensman ci riprova

Ieri l'olandese della Ineos era entrato nella maxi-fuga iniziale. Ha poi provato con Rubio della Movistar a unirsi ai cinque corridori che avevano preso la testa della corsa, ma una foratura prima e un guasto meccanico poi lo hanno fatto desistere

140 km al traguardo

Lasciato alle spalle il primo GPM, c'è un abbozzo di fuga con Azparren e Arensman. La distanza del gruppo però è ancora poca (appena 12'')

Scatto di Arensman e Azparren

Hanno guadagnato circa 15'' sul gruppo

Seixas raggiunge il gruppo

E ringrazia Hoole per il supporto

Nonostante il GPM sia passato, la strada procede ancora in leggera salita

Pares-Peintre primo sul Cote des Rousses

Come ieri, scatto decisivo negli ultimi metri per precedere Carapaz e prendersi i 2 punti messi in palio da questo GPM

Contenuto il tentativo di Carapaz

Ora ci provano Romo, Tiberi, Paret-Peintre e Azparren

Seixas a 35'' dal gruppo

Il suo compagno di squadra Dan Hoole rallenta e ora lo scorta per recuperare sul gruppo senza troppa fatica

Problema per Seixas

Sostituita la ruota posteriore della bici, ora deve ripartire da solo in salita

Scatto di Carapaz

L'ecuadoriano ci riprova! Ma al momento è da solo e ha guadagnato solo qualche secondo sul gruppo

Come ieri, gli uomini della EF tentano di prendere l'iniziativa

Il tentativo di Alaphilippe e compagnia viene risucchiato dal gruppo

Si scala il Cote des Rousses

Si tratta di un GPM di 3^categoria, il primo della tappa, con una lunghezza di 6,6 km e la pendenza media del 5,1%

Primo attacco

Un gruppo di 5 corridori prova timidamente a prendere il largo: ci sono Alaphilippe, Mohoric, Turgis, Delbove e Degenkolb

Situazione ancora in divenire: gruppo compatto, poche iniziative al momento

Qualche problema tecnico per la bici di Del Toro

165 km al traguardo

E ora chi scatta? 

Philipsen brucia Pedersen

Nelle ultime tappe il belga sembra avere una gamba migliore rispetto alla prima settimana. Il danese limita i danni e perde solo 5 punti dal velocista dell'Alpecin

Kanter prova ad anticipare gli altri 

Ci sono 25 punti in palio

Inizia la battaglia tra Alpecin e Lidl-Trek per i primi posti

Mancano circa 3 km al traguardo volante

L'Alpecin di Philipsen, la Nsn di Girmay e la Lidl-Trek di Pedersen: sono queste le squadre a comandare il gruppo

Chi ha vinto più tappe di tutti al Tour de France?

Mark Cavendish, a quota 35 successi. Ieri Tadej Pogacar ha tagliato quota 25 e già in quest'edizione punta a raggiungere un altro mito del ciclismo

Tour de France, chi ha vinto più tappe: la classifica all-time. Pogacar punta Hinault...

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Mancano 11 km al traguardo volante, gli uomini dell'Alpecin fanno l'andatura per Philipsen. Impossibile pensare a una fuga prima

Due "maglie nuove"

Pogacar e Pedersen sempre in giallo e in verde. Oggi di bianco però veste Seixas e non Ayuso, mentre la maglia a pois viene indossata da Valentin Paret-Peintre, ieri protagonista della fuga di giornata e primo in tre GPM. Sarebbe secondo dietro Pogacar nella classifica degli scalatori, ma lo sloveno indossa già la maglia più importante

C'è subito il traguardo volante

Una costante di questo Tour nelle tappe di montagna. Il traguardo volante collocato nei primi km dei percorsi per dare modo agli aspiranti alla maglia verde di lottare tra di loro per i punti prima di staccarsi in salita

La 15^ tappa del Tour de France è iniziata!

I corridori hanno raggiunto il km 0: vediamo se si formerà subito una fuga

Tanti auguri a Matis Louvel

Il corridore della NSN Cycling compie oggi 27 anni

Via alla passerella!

Stavolta è particolarmente corta, solo 3,5 km

La video-presentazione della 15^ tappa

Salite ripidissime, compresa quella finale e il Col de la Croisette

Le coreografie del pubblico

Maglie a pois, bandiere della Francia, sciarpe, ma anche costumi e oggetti di scena davvero particolari: la fantasia dei tifosi, come i corridori, raggiunge vette inesplorate

Tour

La meraviglia del pubblico del Tour de France

Le tappe sui Vosgi sono state caratterizzate da una presenza di pubblico numerosa e rumorosa, un vero spettacolo sia per chi è in gara che per chi guarda da casa

Pubblico

I partecipanti e i ritirati del Tour

Mancano circa 10 minuti all'inizio della tappa. Ripassiamo i corridori presenti e quelli che si sono dovuti ritirare

Il lato crudele del ciclismo

La forza di Pogacar, l'esuberanza di Del Toro e Seixas, ma anche la fatica di chi non ce la fa. Nella tappa di ieri, il danese Anton Charmig della Uno-X-Mobility non è riuscito a concludere la tappa entro il tempo limite stabilito ed è stato costretto a lasciare il Tour

Tour in cassaforte, si pensa già alla Vuelta?

Nessuno sembra poter insidiare Pogacar in questo Tour. Lo sloveno si sente benissimo e potrebbe partecipare anche alla Vuelta, una delle poche corse assenti nel suo palmares (anche perché ha partecipato solo una volta). Lo ha detto lui stesso al Principe Alberto di Monaco (la Vuelta quest'anno partirà a Montecarlo)

Pogacar farà anche la Vuelta? La risposta dello sloveno al Principe Alberto di Monaco

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Il giorno di Del Toro?

Isaac Del Toro, il giovane messicano della UAE Emirates, già vincitore di una tappa a Barcellona, si sta comportando molto bene come scudiero di Pogacar e può ancora ambire a migliorare il suo piazzamento nella generale (al momento è 7°). Sul Plateau de Solaison ha impressionato nell'ultimo Tour Auvergne-Rhône-Alpes, l'ex Giro del Delfinato, risultando il più veloce nella scalata e vincendo la tappa. Si ripeterà?

Il dettaglio di Plateau de Solaison

La salita che porta al traguardo è davvero dura e appare per la prima volta in un percorso del Tour de France. Qualcuno però ha già avuto modo di conoscerla...

Plateau

Gli orari della 15^tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.10
  • Partenza: 13.20
  • Arrivo: tra le 17.41 e le 18.11

I GPM della 15^tappa

  • Cote des Rousses (3^categoria, 6,6 km al 5,1%)
  • Le Saleve-Col de la Croisette (1^categoria, 4,6 km all'11,2%)
  • Cot du Mont (3^categoria, 2,1 km all'8,3%)
  • Plateau de Solaison - Brison (Hors Categorie, 11,3 km al 9%)

L'altimetria della 15^tappa

Altimetria

Che tappa ci aspetta oggi?

Un'altra frazione molto dura con 4 GPM, tra cui l'Hors Categorie all'arrivo a Plateau de Solaison

Benvenute Alpi: guida alla 15^ tappa del Tour

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Le prossime tappe del Tour e i vincitori delle scorse frazioni

Finora ci sono stati appena otto vincitori in 14 tappe, nessuno dei quali è francese. Dopo l'arrivo odierno, domani è in programma il secondo giorno di riposo in vista dell'ultima decisiva settimana. Ecco tutto il percorso del Tour e il riassunto delle puntate precedenti

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Il giovane e il vecchio

Paul Seixas è il corridore più giovane in questo Tour, da decenni non c'era un debuttante così precoce alla Grande Boucle, 20 anni il prossimo 24 settembre. E quello più anziano? L'italiano Damiano Caruso della Bahrain-Victorious, all'ultimo anno in carriera, 39 anni il prossimo ottobre. Tra i due ci sono 29 anni e 16 giorni

Entusiasmo francese

Paul Seixas ha conquistato la maglia bianca di miglior giovane ed è salito in quarta posizione nella classifica generale: il podio è alla portata. Il 19enne si sta comportando molto bene nel suo primo Tour: ieri ha fatto lavorare molto la sua squadra, la Decathlon, ed è stato in grado di resistere al ritmo di Vingegaard. Pogacar a parte, sembra già potersela giocare con tutti i migliori

Seixas

La top 5 della classifica bianca

  1. Paul Seixas in 51h 23'47''
  2. Joan Ayuso +3''
  3. Isaac Del Toro +31"
  4. Lenny Martinez +3'06"
  5. Davide Piganzoli +13'56''

La top 5 delle classifica scalatori - Maglia a pois

  1. Tadej Pogacar - 52 punti
  2. Valentin Paret-Peintre - 43 punti
  3. Richard Carapaz - 38 punti
  4. Jonas Vingegaard - 35 punti
  5. Paul Seixas - 24 punti

La top 5 della classifica a punti - Maglia verde

  1. Mads Pedersen - 397 punti
  2. Jasper Philipsen - 361 punti
  3. Biniam Girmay - 347 punti
  4. Tim Merlier - 307 punti
  5. Max Kanter - 255 punti

La top 10 della classifica generale - Maglia gialla

  • 1) POGACAR Tadej 51h18′28″
  • 2) VINGEGAARD Jonas +4'30"
  • 3) EVENEPOEL Remco +5'04"
  • 4) SEIXAS Paul +5'19"
  • 5) AYUSO Juan +5'22''
  • 6) LIPOWITZ Florian +5'44"
  • 7) DEL TORO Isaac +5'50"
  • 8) SKJELMOSE Mattias +7'35"
  • 9) PIDCOCK Thomas +7'59''
  • 10) MARTINEZ Lenny +8'25"

Le classifiche del Tour de France

Pogacar ha rafforzato il primato in giallo. Ale sue spalle però lotta serrata e per nulla scontata per il podio, così come per la maglia bianca di miglior giovane

Le classifiche del Tour de France dopo la 14^ tappa

Le classifiche del Tour de France dopo la 14^ tappa

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Il video-racconto del successo di Pogacar

Sempre più padrone di questa Grande Boucle

Il tentativo di Carapaz

Come sul Massiccio Centrale a Le Lioran, nel corso della 10^tappa, l'ecuadoriano ha provato a piazzare il colpo. Nella fuga di giornata dall'inizio, è stato l'ultimo a mollare. Raggiunto dai big sul Col du Haag, è riuscito comunque a finire in top 10

Carapaz

Cosa è successo ieri

Ha vinto Pogacar, per la quarta volta in questo Tour. Ma al termine di una bellissima tappa che potere rivivere qui

Pogacar

Buongiorno a tutti. Domenica 19 luglio è il giorno della 15^tappa del Tour de France 2026, da Champagnole a Plateau de Solaison. Avviciniamoci all'inizio della corsa previsto per le 13.10

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