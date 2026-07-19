Altro sforzo per il gruppo prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana. Si passa dai Vosgi alle Alpi, con il durissimo arrivo in salita sul Plateau de Bolaison. Un GPM di Hors Categorie che potrebbe regalare un altro successo a Pogacar, diventare l'occasione di riscatto per un suo rivale, o premiare un eventuale fuggitivo. Segui il liveblog di skysport.it per scoprire quale scenario verrà realizzato
in evidenza
Tour 2026, tutto quello che c'è da sapere
Healy tenta lo scatto
Già protagonista ieri, l'irlandese vuole unirsi ai corridori già davanti. Alaphilippe e Hirschi provano a fargli compagnia
120 km al traguardo
I 10 battistrada hanno solo 15'' circa di vantaggio sul gruppo, trascinato da uomini della EF che vogliomo mandare almeno un loro corridore in fuga
La nuova testa della corsa
Bisognerà vedere se si tratta di una situazione estemporanea, o destinata a essere incisiva col passare dei km
La fuga si ingrossa?
Ora il plotoncino di testa è aumentato di qualche unità, ci sarebbero le forze per tentare di distanziare il gruppo
Nelson Oliveira raggiunge Arensman e Azparren, il vantaggio sul gruppo però resta davvero basso
Arensman ci riprova
Ieri l'olandese della Ineos era entrato nella maxi-fuga iniziale. Ha poi provato con Rubio della Movistar a unirsi ai cinque corridori che avevano preso la testa della corsa, ma una foratura prima e un guasto meccanico poi lo hanno fatto desistere
140 km al traguardo
Lasciato alle spalle il primo GPM, c'è un abbozzo di fuga con Azparren e Arensman. La distanza del gruppo però è ancora poca (appena 12'')
Scatto di Arensman e Azparren
Hanno guadagnato circa 15'' sul gruppo
Seixas raggiunge il gruppo
E ringrazia Hoole per il supporto
Nonostante il GPM sia passato, la strada procede ancora in leggera salita
Pares-Peintre primo sul Cote des Rousses
Come ieri, scatto decisivo negli ultimi metri per precedere Carapaz e prendersi i 2 punti messi in palio da questo GPM
Contenuto il tentativo di Carapaz
Ora ci provano Romo, Tiberi, Paret-Peintre e Azparren
Seixas a 35'' dal gruppo
Il suo compagno di squadra Dan Hoole rallenta e ora lo scorta per recuperare sul gruppo senza troppa fatica
Problema per Seixas
Sostituita la ruota posteriore della bici, ora deve ripartire da solo in salita
Scatto di Carapaz
L'ecuadoriano ci riprova! Ma al momento è da solo e ha guadagnato solo qualche secondo sul gruppo
Come ieri, gli uomini della EF tentano di prendere l'iniziativa
Il tentativo di Alaphilippe e compagnia viene risucchiato dal gruppo
Si scala il Cote des Rousses
Si tratta di un GPM di 3^categoria, il primo della tappa, con una lunghezza di 6,6 km e la pendenza media del 5,1%
Primo attacco
Un gruppo di 5 corridori prova timidamente a prendere il largo: ci sono Alaphilippe, Mohoric, Turgis, Delbove e Degenkolb
Situazione ancora in divenire: gruppo compatto, poche iniziative al momento
Qualche problema tecnico per la bici di Del Toro
165 km al traguardo
E ora chi scatta?
Philipsen brucia Pedersen
Nelle ultime tappe il belga sembra avere una gamba migliore rispetto alla prima settimana. Il danese limita i danni e perde solo 5 punti dal velocista dell'Alpecin
Kanter prova ad anticipare gli altri
Ci sono 25 punti in palio
Inizia la battaglia tra Alpecin e Lidl-Trek per i primi posti
Mancano circa 3 km al traguardo volante
L'Alpecin di Philipsen, la Nsn di Girmay e la Lidl-Trek di Pedersen: sono queste le squadre a comandare il gruppo
Chi ha vinto più tappe di tutti al Tour de France?
Mark Cavendish, a quota 35 successi. Ieri Tadej Pogacar ha tagliato quota 25 e già in quest'edizione punta a raggiungere un altro mito del ciclismo
Tour de France, chi ha vinto più tappe: la classifica all-time. Pogacar punta Hinault...Vai al contenuto
Mancano 11 km al traguardo volante, gli uomini dell'Alpecin fanno l'andatura per Philipsen. Impossibile pensare a una fuga prima
Due "maglie nuove"
Pogacar e Pedersen sempre in giallo e in verde. Oggi di bianco però veste Seixas e non Ayuso, mentre la maglia a pois viene indossata da Valentin Paret-Peintre, ieri protagonista della fuga di giornata e primo in tre GPM. Sarebbe secondo dietro Pogacar nella classifica degli scalatori, ma lo sloveno indossa già la maglia più importante
C'è subito il traguardo volante
Una costante di questo Tour nelle tappe di montagna. Il traguardo volante collocato nei primi km dei percorsi per dare modo agli aspiranti alla maglia verde di lottare tra di loro per i punti prima di staccarsi in salita
La 15^ tappa del Tour de France è iniziata!
I corridori hanno raggiunto il km 0: vediamo se si formerà subito una fuga
Tanti auguri a Matis Louvel
Il corridore della NSN Cycling compie oggi 27 anni
Via alla passerella!
Stavolta è particolarmente corta, solo 3,5 km
La video-presentazione della 15^ tappa
Salite ripidissime, compresa quella finale e il Col de la Croisette
Le coreografie del pubblico
Maglie a pois, bandiere della Francia, sciarpe, ma anche costumi e oggetti di scena davvero particolari: la fantasia dei tifosi, come i corridori, raggiunge vette inesplorate
La meraviglia del pubblico del Tour de France
Le tappe sui Vosgi sono state caratterizzate da una presenza di pubblico numerosa e rumorosa, un vero spettacolo sia per chi è in gara che per chi guarda da casa
I partecipanti e i ritirati del Tour
Mancano circa 10 minuti all'inizio della tappa. Ripassiamo i corridori presenti e quelli che si sono dovuti ritirare
Il lato crudele del ciclismo
La forza di Pogacar, l'esuberanza di Del Toro e Seixas, ma anche la fatica di chi non ce la fa. Nella tappa di ieri, il danese Anton Charmig della Uno-X-Mobility non è riuscito a concludere la tappa entro il tempo limite stabilito ed è stato costretto a lasciare il Tour
Tour in cassaforte, si pensa già alla Vuelta?
Nessuno sembra poter insidiare Pogacar in questo Tour. Lo sloveno si sente benissimo e potrebbe partecipare anche alla Vuelta, una delle poche corse assenti nel suo palmares (anche perché ha partecipato solo una volta). Lo ha detto lui stesso al Principe Alberto di Monaco (la Vuelta quest'anno partirà a Montecarlo)
Pogacar farà anche la Vuelta? La risposta dello sloveno al Principe Alberto di MonacoVai al contenuto
Il giorno di Del Toro?
Isaac Del Toro, il giovane messicano della UAE Emirates, già vincitore di una tappa a Barcellona, si sta comportando molto bene come scudiero di Pogacar e può ancora ambire a migliorare il suo piazzamento nella generale (al momento è 7°). Sul Plateau de Solaison ha impressionato nell'ultimo Tour Auvergne-Rhône-Alpes, l'ex Giro del Delfinato, risultando il più veloce nella scalata e vincendo la tappa. Si ripeterà?
Il dettaglio di Plateau de Solaison
La salita che porta al traguardo è davvero dura e appare per la prima volta in un percorso del Tour de France. Qualcuno però ha già avuto modo di conoscerla...
Gli orari della 15^tappa
- Partenza neutralizzata: 13.10
- Partenza: 13.20
- Arrivo: tra le 17.41 e le 18.11
I GPM della 15^tappa
- Cote des Rousses (3^categoria, 6,6 km al 5,1%)
- Le Saleve-Col de la Croisette (1^categoria, 4,6 km all'11,2%)
- Cot du Mont (3^categoria, 2,1 km all'8,3%)
- Plateau de Solaison - Brison (Hors Categorie, 11,3 km al 9%)
L'altimetria della 15^tappa
Che tappa ci aspetta oggi?
Un'altra frazione molto dura con 4 GPM, tra cui l'Hors Categorie all'arrivo a Plateau de Solaison
Benvenute Alpi: guida alla 15^ tappa del TourVai al contenuto
Le prossime tappe del Tour e i vincitori delle scorse frazioni
Finora ci sono stati appena otto vincitori in 14 tappe, nessuno dei quali è francese. Dopo l'arrivo odierno, domani è in programma il secondo giorno di riposo in vista dell'ultima decisiva settimana. Ecco tutto il percorso del Tour e il riassunto delle puntate precedenti
Tour de France 2026, il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe, altimetrie e vincitoriVai al contenuto
Il giovane e il vecchio
Paul Seixas è il corridore più giovane in questo Tour, da decenni non c'era un debuttante così precoce alla Grande Boucle, 20 anni il prossimo 24 settembre. E quello più anziano? L'italiano Damiano Caruso della Bahrain-Victorious, all'ultimo anno in carriera, 39 anni il prossimo ottobre. Tra i due ci sono 29 anni e 16 giorni
Entusiasmo francese
Paul Seixas ha conquistato la maglia bianca di miglior giovane ed è salito in quarta posizione nella classifica generale: il podio è alla portata. Il 19enne si sta comportando molto bene nel suo primo Tour: ieri ha fatto lavorare molto la sua squadra, la Decathlon, ed è stato in grado di resistere al ritmo di Vingegaard. Pogacar a parte, sembra già potersela giocare con tutti i migliori
La top 5 della classifica bianca
- Paul Seixas in 51h 23'47''
- Joan Ayuso +3''
- Isaac Del Toro +31"
- Lenny Martinez +3'06"
- Davide Piganzoli +13'56''
La top 5 delle classifica scalatori - Maglia a pois
- Tadej Pogacar - 52 punti
- Valentin Paret-Peintre - 43 punti
- Richard Carapaz - 38 punti
- Jonas Vingegaard - 35 punti
- Paul Seixas - 24 punti
La top 5 della classifica a punti - Maglia verde
- Mads Pedersen - 397 punti
- Jasper Philipsen - 361 punti
- Biniam Girmay - 347 punti
- Tim Merlier - 307 punti
- Max Kanter - 255 punti
La top 10 della classifica generale - Maglia gialla
- 1) POGACAR Tadej 51h18′28″
- 2) VINGEGAARD Jonas +4'30"
- 3) EVENEPOEL Remco +5'04"
- 4) SEIXAS Paul +5'19"
- 5) AYUSO Juan +5'22''
- 6) LIPOWITZ Florian +5'44"
- 7) DEL TORO Isaac +5'50"
- 8) SKJELMOSE Mattias +7'35"
- 9) PIDCOCK Thomas +7'59''
- 10) MARTINEZ Lenny +8'25"
Le classifiche del Tour de France
Pogacar ha rafforzato il primato in giallo. Ale sue spalle però lotta serrata e per nulla scontata per il podio, così come per la maglia bianca di miglior giovane
Le classifiche del Tour de France dopo la 14^ tappaVai al contenuto
Il video-racconto del successo di Pogacar
Sempre più padrone di questa Grande Boucle
Il tentativo di Carapaz
Come sul Massiccio Centrale a Le Lioran, nel corso della 10^tappa, l'ecuadoriano ha provato a piazzare il colpo. Nella fuga di giornata dall'inizio, è stato l'ultimo a mollare. Raggiunto dai big sul Col du Haag, è riuscito comunque a finire in top 10
Cosa è successo ieri
Ha vinto Pogacar, per la quarta volta in questo Tour. Ma al termine di una bellissima tappa che potere rivivere qui
Buongiorno a tutti. Domenica 19 luglio è il giorno della 15^tappa del Tour de France 2026, da Champagnole a Plateau de Solaison. Avviciniamoci all'inizio della corsa previsto per le 13.10