Paul Seixas ha conquistato la maglia bianca di miglior giovane ed è salito in quarta posizione nella classifica generale: il podio è alla portata. Il 19enne si sta comportando molto bene nel suo primo Tour: ieri ha fatto lavorare molto la sua squadra, la Decathlon, ed è stato in grado di resistere al ritmo di Vingegaard. Pogacar a parte, sembra già potersela giocare con tutti i migliori