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Tour de France, la 14^ tappa in diretta live

live TOUR DE FRANCE

A cura di Bernardo Cianfrocca

Tappa di oggi che si preannuncia durissima, con tre GPM di prima categoria sul Massiccio dei Vosgi. Partenza da Mulhouse e arrivo dopo 155 km a Le Markstein-Fellering, con l'inedita ascesa finale sul Col du Haag che potrebbe rivoluzionare la classifica generale, sempre comandata da Pogacar 

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La sequenza dei GPM

  • 36,6 km: Grand Ballon (1^ cat., 21,5 km al 4,8% di pendenza media)
  • 71,3 km: Col du Page (2^ cat., 9,8 km al 4,7%)
  • 94,4 km: Ballon d'Alsace (1^ cat., 8,9 km al 6,9%)
  • 149,4 km: Col du Haag (1^ cat., 1,2 km al 7,3%)

Cosa ci riserverà la tappa di oggi

La prima fatica già al principio di questa 14^ tappa, rappresentata dal Grand Ballon (GPM di 1^ categoria, 21,5 km con una pendenza media del 4,8%). Poi il primo dei due passaggi da Le Markstein-Fellering, meta conclusiva scalata al Massiccio dei Vosgi. Un anello di 111,4 km che prevederà il Col du Page (2^ cat., 9,8 km al 4,7% ), il Ballon d’Alsace (1^ cat., 8,9 km al 6,9%) e l'inedita ascesa finale sul Col du Haag (1ª categoria, 11,2 km al 7,3%), che lancerà il gruppo verso il traguardo. 

Partecipanti e ritirati

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Tutte le classifiche

Le classifiche del Tour de France dopo la 13^ tappa

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La classifica giovani

  • 1) Juan Ayuso +47h22'53"
  • 2) Paul Seixas +13"
  • 3) Isaac Del Toro +46"
  • 4) Lenny Martinez +2'12"
  • 5) Davide Piganzoli +9'16''

Maglia a pois anche per le 'forzute' bambine della "Viking Row". VIDEO

La classifica scalatori

  • 1) Tadej Pogacar - 42 punti
  • 2) Jonas Vingegaard - 27 punti
  • 3) Richard Carapaz - 19 punti
  • 4) Tom Pidcock - 18 punti
  • 5) Valentin Paret Peintre - 18 punti

Pedersen 'campione' anche nel lancio del bouquet. VIDEO

La classifica a punti

  • 1) Mads Pedersen - 377 punti
  • 2) Jasper Philipsen - 336 punti
  • 3) Biniam Girmay - 333 punti
  • 4) Tim Merlier - 307 punti
  • 5) Max Kanter - 239 punti

La classifica generale

  • 1) POGACAR Tadej 47h18′31″
  • 2) VINGEGAARD Jonas +3'36"
  • 3) EVENEPOEL Remco +4'06"
  • 4) PIDCOCK Tom +4’15”
  • 5) AYUSO Juan +4'22"
  • 6) SEIXAS Paul +4'35"
  • 7) LIPOWITZ Florian +4'44"
  • 8) DEL TORO Isaac +5'08"
  • 9) SKJELMOSE Mattias +5'45"
  • 10) MARTINEZ Lenny +6'34"

Pogi in 'relax'

Giornata di 'riposo' per Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, ma con la Maglia gialla sempre saldamente sulle spalle a +3'36" su Vingegaard. Mentre Evenepoel è riuscito a non cedere la 3^ posizione a Pidcock per appena 9 secondi.  

L'ordine d'arrivo della 13^ tappa

  • 1) SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) 4h06'58"
  • 2) TEJADA Harold (XDS Astana Team) s.t.
  • 3) PIDCOCK Tom (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +2"
  • 4) VAN GILS Maxim (Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t.
  • 5) MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates) s.t.
  • 6) VAUQUELIN Kévin (Netcompany INEOS) s.t.
  • 7) JEGAT Jordan (TotalEnergies) s.t.
  • 8) BRAZ AFONSO Clément (Groupama-FDJ United) s.t.
  • 9) WELLENS Tim (UAE Team Emirates) s.t.
  • 10) PLAPP Luke (Team Jayco AlUla) +11"

Ma che 'impennata' anche di Pidcock nella generale

Grande protagonista il britannico, primo sul Ballon d'Alsace e risalito dalla 10^ alla 4^ posizione nella classifica generale. 

L'impennata dello svizzero al traguardo. VIDEO

La diretta dal foglio firma

La volata a due di Belfort tra Schmid e Tejada. VIDEO

Cosa è successo ieri

Mauro Schmid ha conquistato la tappa più lunga di questa edizione (205,8 km) battendo in volata il colombiano Harold Tejada, entrambi scappati ai -15 dal traguardo di Belfort dopo la maxi-fuga di giornata partita da Dole. 

Tour de France, 13^ tappa: vince Schmid, Pogacar sempre in Maglia gialla

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Gli orari della 14^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.10
  • Partenza dal km 0: 13.30
  • Arrivo: tra le 17.24 e le 17.52

La video presentazione della tappa di oggi

C'è il Col du Haag

Il via da Mulhouse, arrivo dopo 155 km a Le Markstein-Fellering. Conl'inedita ascesa finale sul Col du Haag che potrebbe rivoluzionare la classifica generale, sempre comandata da Tadej Pogacar.

Buon sabato! È il giorno della 14^ tappa, che si preannuncia durissima con i suoi tre GPM di prima categoria sul Massiccio dei Vosgi. 

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