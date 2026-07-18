Tour de France, la 14^ tappa in diretta live
Tappa di oggi che si preannuncia durissima, con tre GPM di prima categoria sul Massiccio dei Vosgi. Partenza da Mulhouse e arrivo dopo 155 km a Le Markstein-Fellering, con l'inedita ascesa finale sul Col du Haag che potrebbe rivoluzionare la classifica generale, sempre comandata da Pogacar
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Tour de France 2026, tutto quello che c'è da sapere:
Al km 12,6 lo Sprint intermedio di Wattwiller
La sequenza dei GPM
- 36,6 km: Grand Ballon (1^ cat., 21,5 km al 4,8% di pendenza media)
- 71,3 km: Col du Page (2^ cat., 9,8 km al 4,7%)
- 94,4 km: Ballon d'Alsace (1^ cat., 8,9 km al 6,9%)
- 149,4 km: Col du Haag (1^ cat., 1,2 km al 7,3%)
Cosa ci riserverà la tappa di oggi
La prima fatica già al principio di questa 14^ tappa, rappresentata dal Grand Ballon (GPM di 1^ categoria, 21,5 km con una pendenza media del 4,8%). Poi il primo dei due passaggi da Le Markstein-Fellering, meta conclusiva scalata al Massiccio dei Vosgi. Un anello di 111,4 km che prevederà il Col du Page (2^ cat., 9,8 km al 4,7% ), il Ballon d’Alsace (1^ cat., 8,9 km al 6,9%) e l'inedita ascesa finale sul Col du Haag (1ª categoria, 11,2 km al 7,3%), che lancerà il gruppo verso il traguardo.
Il percorso di questa Grande Boucle
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La classifica giovani
- 1) Juan Ayuso +47h22'53"
- 2) Paul Seixas +13"
- 3) Isaac Del Toro +46"
- 4) Lenny Martinez +2'12"
- 5) Davide Piganzoli +9'16''
Maglia a pois anche per le 'forzute' bambine della "Viking Row". VIDEO
La classifica scalatori
- 1) Tadej Pogacar - 42 punti
- 2) Jonas Vingegaard - 27 punti
- 3) Richard Carapaz - 19 punti
- 4) Tom Pidcock - 18 punti
- 5) Valentin Paret Peintre - 18 punti
Pedersen 'campione' anche nel lancio del bouquet. VIDEO
La classifica a punti
- 1) Mads Pedersen - 377 punti
- 2) Jasper Philipsen - 336 punti
- 3) Biniam Girmay - 333 punti
- 4) Tim Merlier - 307 punti
- 5) Max Kanter - 239 punti
La classifica generale
- 1) POGACAR Tadej 47h18′31″
- 2) VINGEGAARD Jonas +3'36"
- 3) EVENEPOEL Remco +4'06"
- 4) PIDCOCK Tom +4’15”
- 5) AYUSO Juan +4'22"
- 6) SEIXAS Paul +4'35"
- 7) LIPOWITZ Florian +4'44"
- 8) DEL TORO Isaac +5'08"
- 9) SKJELMOSE Mattias +5'45"
- 10) MARTINEZ Lenny +6'34"
Pogi in 'relax'
Giornata di 'riposo' per Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, ma con la Maglia gialla sempre saldamente sulle spalle a +3'36" su Vingegaard. Mentre Evenepoel è riuscito a non cedere la 3^ posizione a Pidcock per appena 9 secondi.
L'ordine d'arrivo della 13^ tappa
- 1) SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) 4h06'58"
- 2) TEJADA Harold (XDS Astana Team) s.t.
- 3) PIDCOCK Tom (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +2"
- 4) VAN GILS Maxim (Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t.
- 5) MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates) s.t.
- 6) VAUQUELIN Kévin (Netcompany INEOS) s.t.
- 7) JEGAT Jordan (TotalEnergies) s.t.
- 8) BRAZ AFONSO Clément (Groupama-FDJ United) s.t.
- 9) WELLENS Tim (UAE Team Emirates) s.t.
- 10) PLAPP Luke (Team Jayco AlUla) +11"
Ma che 'impennata' anche di Pidcock nella generale
Grande protagonista il britannico, primo sul Ballon d'Alsace e risalito dalla 10^ alla 4^ posizione nella classifica generale.
L'impennata dello svizzero al traguardo. VIDEO
La diretta dal foglio firma
La volata a due di Belfort tra Schmid e Tejada. VIDEO
Cosa è successo ieri
Mauro Schmid ha conquistato la tappa più lunga di questa edizione (205,8 km) battendo in volata il colombiano Harold Tejada, entrambi scappati ai -15 dal traguardo di Belfort dopo la maxi-fuga di giornata partita da Dole.
Tour de France, 13^ tappa: vince Schmid, Pogacar sempre in Maglia giallaVai al contenuto
Gli orari della 14^ tappa
- Partenza neutralizzata: 13.10
- Partenza dal km 0: 13.30
- Arrivo: tra le 17.24 e le 17.52
La video presentazione della tappa di oggi
C'è il Col du Haag
Il via da Mulhouse, arrivo dopo 155 km a Le Markstein-Fellering. Conl'inedita ascesa finale sul Col du Haag che potrebbe rivoluzionare la classifica generale, sempre comandata da Tadej Pogacar.
Buon sabato! È il giorno della 14^ tappa, che si preannuncia durissima con i suoi tre GPM di prima categoria sul Massiccio dei Vosgi.