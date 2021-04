7/10

NICOLO' BARELLA (Inter) - SCONSIGLIATO - Ecco un altro rischio di giornata (se no che gusto ci sarebbe?). Detto che a livello di fisicità e intensità Barella è secondo a pochi, l'azzurro di Conte in questo 2021 ha centrato lo specchio della porta solo in 3 occasioni. Considerato l'ampio minutaggio non è un dato incoraggiante per i fantallenatori che sperano in un jolly perscato dal centrocampista dell'Inter