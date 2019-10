Weekend importante per il team Haas negli USA: impegnato sia in F1 al COTA che nella NASCAR, sempre in Texas, con la Stewart-Haas Racing . Nel giovedì di Austin, Kevin Magnussen e Romain Grosjean hanno girato su una Ford Mustang sotto lo sguardo di Tony Stewart, tre volte campione della NASCAR Cup Series. Il GP degli USA è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport uno (canale 201)