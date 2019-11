La polemica tra la Red Bull, soprattutto nella persona di Max Verstappen, e il team Ferrari potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta. Sembra da leggere in questo senso il gesto di intesa tra Max Verstappen e Sebastian Vettel al termine delle qualifiche. I due, che scatteranno a fianco in prima fila in griglia nella domenica di Interlagos, si sono scambiati una stretta di mano, dopo che il ferrarista era andato a complimentarsi con Max per la pole position.

Binotto: "Bel gesto, ma certe parole non fanno bene allo sport"

La polemica scattata dopo le parole di Verstappen in seguito al GP di Austin, con relativa risposta del team principal Ferrari Binotto, si è trascinata anche a Interlagos, con lo scambio, sempre acceso, di battute tra Vettel e Verstappen (difeso anche dal dirigente Red Bull Christian Horner). Il gesto di chiarimento, almeno presunto, tra i due piloti, per Mattia Binotto non può però cancellare le uscite dell'olandese: "Lo abbiamo detto anche dopo l'ultima gara ad Austin, certe parole non fanno bene a tutto lo sport. Andare a complimentarsi, invece, è sempre la cosa giusta. E' uno sport in fondo, loro sono i nostri atleti. Credo sia giusto essere sempre corretti nei confronti di tutti".