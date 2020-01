Dopo alcune indiscrezioni, ora è ufficiale: dal 2021 la Racing Point cambierà nome. Il team di proprietà del canadese Lawrence Stroll si chiamerà Aston Martin Racing. Un passaggio dovuto agli investimenti del consorzio che fa capo proprio a Stroll.

I motivi del nuovo sponsor

L'investimento da 182 milioni di dollari del consorzio di Lawrence Stroll li renderà azionisti per il 20% del gruppo Aston Martin. Un passaggio di marchio importante per la Racing Point, in programma in una stagione già ricca di cambiamenti come sarà quella del 2021. Stroll otterrà in più la nomina di Presidente Esecutivo di Aston Martin. Dopo la presentazione ufficiale, in programma il 17 febbraio, il team tornerà in pista, con i piloti Lance Stroll (figlio del proprietario Lawrence) e Sergio Perez, per i primi test in programma a Barcellona.

Dopo la stagone 2020 Aston Martin chiuderà quindi il suo rapporto di sponsorizzazione, partito nel 2018, con Red Bull in Formula 1, mentre continuerà la partnership nel lancio delle Valkyrie.

Un altro cambio di nome nel recente passato

Il nuovo nome arriva a 18 mesi dall'ultimo 'cambio' per il team. La Racing Point è nata infatti nel 2018: dopo il GP d' Ungheria, corso il 29 luglio, Lawrence Stroll aveva acquistato la Force India, scuderia in difficoltà finanziarie. Per impossibilità di cambiare totalmente nome a stagione in corso, per i 9 GP rimanenti nella stagione la scuderia adottò il nome di 'Racing Point Force India F1 Team': operazione che costò l'azzeramento dei punti in campionato. Dopo l'ultima gara ad Abu Dhabi, la squadra prese ufficialmente il nome di 'Racing Point F1 Team'.