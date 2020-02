Sul circuito del Montmelò le monoposto hanno mostrato le prime innovazioni in vista del Mondiale 2020. Dal "DAS" Mercedes fino alle prove di affidabilità, l'analisi tecnica della prima tornata di prove in pista. I test di Formula 1 in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) dal 26 al 28 febbraio

Dopo i primi 3 giorni di test invernali a Barcellona, si parla quasi esclusivamente di Mercedes. Il team anglo-tedesco, a differenza della passata stagione, è arrivato prontissimo a queste prime prove invernali sorprendendo l’intero circus grazie al geniale sistema del DAS "Dual Axis steering". Prima di addentrarci nell’analisi di questi test parliamo un po’ di questo sistema, che Mercedes potrà utilizzare solo in questa stagione in quanto le regole del 2021 non permetteranno l’utilizzo di dispositivi analoghi.

Secondo Andy Green, D.T della Racing Point, tale sistema può avere diverse funzionalità: "Puoi usarlo, ad esempio, per riscaldare le ruote anteriori prima del giro di qualificazione. Ciò è particolarmente vantaggioso sui circuiti in cui le gomme anteriori hanno difficoltà a ottenere la giusta temperatura. Lo stesso principio potrebbe essere applicato al termine di una fase di safety car per avere le anteriori in temperatura al restart della corsa. In gara, se le temperature dei pneumatici sono troppo alte, puoi "raddrizzare" le ruote anteriori in rettifilo in modo che si raffreddino più velocemente. Molto dipende dalla tipologia di curva che è presente dopo il rettifilo. Se è veloce, non devi preoccuparti delle temperature dei pneumatici. Le forze centrifughe riscaldano immediatamente le gomme. Quindi puoi "raddrizzare" le anteriori in rettifilo per cercare di avere qualche km/h in più sul dritto. Se invece la curva è lenta, è meglio usare la convergenza prestabilita per cercare di mantenere maggiormente in temperatura gli pneumatici anteriori”.

Detto questo andiamo ad analizzare qualche dato emerso da queste prime 3 sessioni di prove invernali. Come ben sappiamo, da quest’anno i giorni di test sono diminuiti rispetto alle scorse stagioni, per questo è diventato molto importante fare tantissimi chilometri fin da subito per cercare di conoscere al 100% le caratteristiche della monoposto.