Sainz senior: "Carlos sorprenderà in Ferrari"

Carlos Sainz senior è stato ospite di ' Casa Sky Sport '. Il due volte campione del mondo di rally e tre volte vincitore della Dakar, ha parlato del futuro in Ferrari del figlio , da poco approdato a Maranello al posto di Sebastian Vettel. "Sono felice per lui, sono molto orgoglioso - ha detto -. Ha lavorato sodo per arrivare in Ferrari e l'ho visto molto contento della sua scelta. E' una cosa speciale indossare la tuta della Rossa e lo dirà quando sarà il momento. L'ho visto davvero felice, spero che possa esprimere presto i suoi sentimenti". L'approdo di Sainz jr. in Ferrari è l'apice della famiglia: "Sono stati tanti anni nel Mondiale rally, ne ho vinti due e sono davvero orgoglioso di quanto fatto. In un momento così delicato, aver avuto una notizia così bella come quella del suo passaggio in Ferrari è stato fantastico . Ora si dovrà concentrare sul prossimo anno e poi penserà alla Ferrari".

Sainz: "Carlos sorprenderà i tifosi della Ferrari"

Sainz è molto orgoglioso di aver rappresentato la Spagna: "Sono felice di aver aperto una pista per il motorsport in Spagna. Dopo di me c'è stato Alonso, ma ai miei tempi non era molto seguito il rally. Noi cerchiamo di spingerlo, ora è il momento di Carlos. Forse io l'ho aperto per i rally, anche se Alonso l'ha fatto in Formula 1. La mia carriera è stata fantastica, mio figlio ha preferito restare in F1 e ora continua così. Per me è stato il coronamento di un sogno, mi sono divertito molto sia nei rally che nella Dakar". Sainz ammette che è difficile conciliare lavoro e famiglia: "E' complicato, ma il lavoro paga sempre. A volte è difficile rialzarsi, ma bisogna farlo. Sono stato un papà abbastanza severo, soprattutto quando era più giovane e bisognava bilanciare studio e gare. Venivamo in Italia per gareggiare, ma non volevo perdesse gli anni a scuola. C'era molta competizione, ma sono stato felice di averlo spinto a continuare la scuola. Mi ricordo la prima volta di Carlitos su un kart, l'ho avvisato che sarebbe stato difficile anche per il nome che portava. Da lì è cominciato tutto". Sainz viene interpellato da Fabio Capello, ex tecnico del Real Madrid, di cui Carlos è grande tifoso: "Ho capito presto che mio figlio aveva un grande talento, io l'ho solo aiutato per arrivare. A volte chiamarsi Sainz aiuta, ma altre volte no. Sono sicuro che sorprenderà anche i tifosi della Ferrari". Sainz, che indica Raul come giocatore preferito nella storia del Real, è stato un buon giocatore di calcio: "Ho fatto un provino quando ero ragazzo, mi divertivo a giocare anche le partite di Montecarlo".