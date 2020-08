6/8 Foto sito Ferrari

SIMONE RESTA (Head of Chassis Area) - Nel 2001 entra in Ferrari nell’Ufficio Design. Un anno più tardi è nel reparto Head of Suspension and Mechanical Systems Design dove rimane fino al 2006, quando diviene Head of R&D and Innovation. Diventa Chief Deisgner a fine 2014 e vi resta fino a luglio 2018, quando decide di lasciare la Scuderia per andare a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico all’Alfa Romeo. Rientra a Maranello a fine 2019 come Head of Chassis Area