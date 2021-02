La McLaren ha svelato la monoposto che scenderà in pista per il Mondiale di F1 2021. Si chiama MCL35M la vettura affidata al britannico Lando Norris e all'australiano Daniel Ricciardo. Quest'ultimo ha preso il posto di Carlos Sainz passato alla Ferrari. Tra le novità annunciate ma decisamente importanti, il motore della McLaren: il team ha cambiato la power unit, passando da Renault a Mercedes (qui la scheda tecnica). L'evento si è svolto online, sugli account social della McLaren, con una lunga chiacchierata durante la quale i piloti hanno parlato delle loro sensazioni sulla prossima stagione e anche risposto alle curiosità di alcuni tifosi collegati in diretta. Ma non solo: la nuova McLaren è stata anticipata da un vero show musicale che ha visto protagonisti i due piloti.