10/18 ©Getty

5^ BANDINI-AMON. Il 1967 del pilota italo-libico e del compagno neozalendese (27 anni e 3 mesi l'età media della coppia al GP di Montecarlo) si apre con la vittoria alla 24 ore di Daytona, ma avrà un epilogo tragico per Bandini nella corsa monegasca, rimasto intrappolato all'interno della monoposto in fiamme e morto due giorni dopo per le drammatiche ustioni e ferite subite nell'incidente.