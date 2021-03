Nella tarda mattinata del 2 marzo il team campione del mondo svelerà online la W12 di Hamilton e Bottas. Poi toccherà all'Alpine di Ocon e Alonso: lo spagnolo non sarà presente alla presentazione virtuale perché alle prese con il recupero dall'incidente in bici e dal conseguente intervento alla mascella. Potrete seguire tutto live streaming su Skysport.it IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI DI FORMULA 1 Condividi:

Una super giornata di Formula 1 con un doppio appuntamento da non perdere! Martedì 2 marzo giù i veli dalla nuova Mercedes e dalla ex Renault, che nel prossimo Mondiale correrà con il nome di Alpine F1 Team. Il team campione in carica mostrerà attorno a mezzogiorno la sua nuova creatura con una diretta web sul proprio canale You Tube e sui propri canali social. Anche su Skysport.it, minuto dopo minuto, potrete seguire in diretta l'evento che ci poterà a conoscere la W12 del 7 volte iridato Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.