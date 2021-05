1/7

2017 - Charles si presenta da baby fenomeno di Formula 2, piazza il miglior tempo nelle libere e la pole position in qualifica, ma in gara-1 la sospensione della sua Dallara lo tradisce quando è in testa. Stessa sorte nella Sprint Race, dove dopo 10 giri si ritira per un guasto elettrico.

Leclerc: "Sento tanta tristezza"