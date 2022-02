Domani verrà svelata la F1-75, la Ferrari che scenderà in pista per il Mondiale della "rivoluzione" che scatterà in Bahrain nel weekend del 20 marzo. Sky Sport seguirà l'evento in diretta dalle 14 e in live streaming su Skysport.it. A seguire tutti gli approfondimenti e le analisi sulla vettura di Maranello

Il conto alla rovescia è finalmente agli sgoccioli: domani, giovedì 17 febbraio, conosceremo la nuova Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La F1-75 - questo il nome della monoposto - sarà svelata alle 14 in un evento che potrete seguire in diretta su Sky Sport24, Sky Sport F1 e in live streaming su Skysport.it. In tempo reale vi racconteremo l'attesa e il momento dell'unveiling, con tutti gli approfondimenti, le foto, i video e le analisi sulla vettura 2022 di Maranello. La Ferrari è uno degli ultimi team a svelare la propria macchina prima tornata di test che si svolgeranno dal 23 al 25 febbraio a Barcellona. Sarà un antipasto all'inizio della stagione che scatterà in Bahrain nel weekend del 20 marzo.