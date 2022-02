Il Mondiale della rivoluzione (tecnica) sta per cominciare. Quasi concluse le presentazioni delle monoposto (manca solo l'Alfa Romeo), le monoposto andranno in pista a Barcellona per i primi test. Dal 23 al 25 febbraio potrete seguire in tempo reale su Skysport.it le tre giornate del Montmeló, con collegamenti live su Sky Sport24 e approfondimenti su Sky Sport F1 (canale 207)

