1/10

Dopo i tre giorni di test in Bahrain è già tempo di Mondiale: in attesa della gara 'vera' abbiamo chiesto ai nostri Carlo Vanzini e Matteo Bobbi di proiettarsi al primo GP della stagione, al via domenica prossima sulla pista di Sakhir. E allora... allacciate le cinture: si parte!

F1, ultimi giri in Bahrain prima del GP: le FOTO del Day-3 dei test