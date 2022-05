Delusione Ferrari, ma non solo. Del GP di Spagna ricorderemo anche molti altri momenti, come la pacca sulla spalla di papà Sainz al figlio o il team radio "rivoluzionario" del Checo Perez. Non sono mancate curiosità: i robot con cui alcuni tifosi hanno parlato ai piloti e il cappotto di Hamilton nonostante le alte temperature. Il Mondiale torna tra una settimana a Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - PAGELLE