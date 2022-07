Ascolti al top per la domenica di Sky Sport

Gli ascolti premiano la domenica di grande sport su Sky. 1 milione 518 mila spettatori medi per il GP d’Austria di F1, 418 mila per la finale di Wimbledon tra Djokovic e Kyrgios e 320 mila per Francia-Italia del Campionato Europeo femminile di calcio. Numeri in crescita per skysport.it e per i social di Sky Sport

