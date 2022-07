Dopo aver portato in pista la Williams di Mansell (FW14B), altro giro d'onore per Vettel: al "Paul Ricard", per i cento anni del marchio britannico, ha girato con un'Aston Martin del 1922: una Grand Prix TT1 Green Pea che paertcipò al primo GP di sempre. Abiti dlel'epoca per Seb, ma anche i meccanici si sono adeguati al contesto storico... Tutto il weekend del GP di Francia live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP FRANCIA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE