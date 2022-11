Amici di Sky, appassionati di Formula 1, benvenuti o bentornati a Interlagos! Dopo un venerdì pazzo con pole di Magnussen (Haas) e una Ferrari andata in tilt con la scelta delle gomme per Leclerc (decimo e senza tempo al termine del Q3). Alle 16.30 semaforo verde per la terza e ultima sessione di libere, mentre alle 20.30 sarà la volta dell'ultima Sprint della stagione. È la gara sui 100 Km che determina lo schieramento per la gara di domani. In tv la diretta è su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Qui il nostro LIVE BLOG con il MONITOR dei tempi. Sui social mai e poi mai perdere di vista #SkyMotori!