Il re Carlo III e la regina Camilla sono stati ufficialmente incoronati a Westminster. Anche il mondo della Formula 1 omaggia i sovrani e sulle livree di diversi team, a cominciare da quelli britannici, c'è l'emblema dell'incoronazione. Il Mondiale corre in Florida: tutto il weekend è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV